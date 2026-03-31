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Deportes

Kenia paga 30 mdd para acoger la Copa Africana de fútbol

Kenia confirmó el pago de 30 millones de dólares a la Confederación Africana como parte de los requisitos para albergar la Copa Africana de Naciones 2027

  • 31
  • Marzo
    2026

El Gobierno de Kenia confirmó el pago de 30 millones de dólares a la Confederación Africana de Fútbol como parte de los requisitos para albergar la Copa Africana de Naciones 2027, que organizará de manera conjunta con Uganda y Tanzania.

El anuncio fue realizado este martes por el ministro de Deportes, Salim Mvurya, quien destacó que el país ha cumplido plenamente con sus compromisos financieros e institucionales ante el organismo rector del fútbol africano.

Paso clave para la organización

“El cumplimiento de estas obligaciones representa un paso decisivo hacia la organización conjunta de la Copa Africana de Naciones 2027”, afirmó Mvurya.

El funcionario subrayó que este pago refuerza la credibilidad de Kenia y demuestra su preparación para albergar uno de los eventos deportivos más importantes del continente.

Como parte de los avances, el Gobierno keniano anunció la creación de un Comité Organizador Local (LOC), integrado por actores del sector público y privado, con el objetivo de coordinar todos los aspectos logísticos del torneo.

Entre las acciones previstas se encuentran la construcción y modernización de estadios, el desarrollo de instalaciones de entrenamiento, así como mejoras en transporte, logística, seguridad y sistemas de retransmisión.

Regreso histórico a África oriental

La edición de 2027 marcará un momento significativo para la región, ya que el torneo regresará a África oriental después de más de cinco décadas. La última ocasión en que esta zona albergó la competencia fue en 1976, cuando se celebró en Etiopía.

Además, será la primera vez en la historia que la Copa Africana de Naciones sea organizada por tres países de manera conjunta.

La CAF había anunciado en septiembre de 2023 la asignación de sedes para las próximas ediciones del torneo: Marruecos será anfitrión en 2025, mientras que el trío Kenia-Uganda-Tanzania tendrá la responsabilidad de organizar la edición de 2027.

 


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