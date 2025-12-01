Cerrar X
Nuevo León

Pagará Infonavit daños a casas dañadas por polvorín de Pesquería

Las viviendas adquiridas mediante crédito cuentan con protección. Tendrán que estar al corriente de sus pagos o de lo contrario se puede firmar un convenio

  • 01
  • Diciembre
    2025

La delegación en Nuevo León del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) afirmó que sí pagará los daños de las viviendas afectadas por la explosión de un polvorín en el Fraccionamiento Los Olmos, en Pesquería.

El organismo hizo un llamado a las personas con crédito vigente cuyas viviendas resultaron afectadas por la explosión ocurrida el pasado viernes 28 de noviembre para que activen la cobertura del Seguro de Daños incluida en su financiamiento.

Sin embargo, para acceder este seguro se tiene que tener los pagos al corriente o de lo contrario firmar un convenio

“Para hacer válido este beneficio, es necesario que el crédito se encuentre al corriente a la fecha del siniestro.

“Quienes tengan pagos pendientes podrán regularizarse mediante un convenio. Una vez cumplido este requisito, deberán acudir de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas, a cualquiera de los Centros de Servicio Infonavit (CESI) en la zona metropolitana”  indicó el organismo.

El Instituto recordó que las personas acreditadas cuentan con un plazo de dos años a partir del incidente para reportar los daños y solicitar la intervención del seguro

El Seguro de Daños protege el patrimonio de las y los trabajadores ante afectaciones provocadas por explosiones, incendios, inundaciones, sismos, ciclones, huracanes, vientos tempestuosos, caída de árboles, granizo o nieve, erupciones volcánicas, así como desplazamientos súbitos de terreno

Para más información, las personas afectadas pueden comunicarse a Infonatel (800 008 3900) o consultar el sitio: https://bit.ly/SEGDAÑO

Estas son las oficinas a las que pueden acudir los interesados

Apodaca: Carretera Miguel Alemán #120, Fracc. Industrial Milimex
García: Av. Sor Juana Inés de la Cruz #201, Col. Villa de Nogales
Guadalupe: Av. Benito Juárez #12001, Fracc. Santa Cruz
Monterrey: Mariano Escobedo #733, Col. Centro

 


