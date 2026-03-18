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Nuevo León

Repondrán diputados días de vacaciones con ampliación de periodo

El Congreso aprobó un periodo inhábil del 30 de marzo al 10 de abril, que corresponde a las vacaciones de Semana Santa, pero este periodo se pagará en mayo

  • 18
  • Marzo
    2026

Los diputados del Congreso repondrán las vacaciones que se aprobaron por Semana Santa, ampliando el periodo hasta el 13 de mayo, para atender los asuntos que queden pendientes.

Este miércoles, por mayoría de los presentes, se aprobó un periodo inhábil del 30 de marzo al 10 de abril, que corresponde a las vacaciones de Semana Santa; sin embargo, mencionaron que este periodo se pagará en mayo.

El tema del receso vacacional que va a tener este congreso del Estado, y les quiero comentar que este lo acabamos de aprobar por unanimidad; los diputados estuvimos de acuerdo, pero eso también es que ampliamos el periodo ordinario por 15 días más para concluir el 13 de mayo de este año 2026.

“Y en algún momento también externan sobre el rezago que existe en este congreso, sobre los expedientes y dictámenes. “Han estado trabajando los diputados en temas de rezago, pero les voy a ser muy puntual: ¿De qué nos sirve que este congreso apruebe, legisle, envíe, envíe los acuerdos o los decretos para que los publique y el gobernador no lo haga, no respeta la Constitución?”, dijo la presidenta del Congreso, Itzel Castillo.

Los diputados aseguraron que, a pesar del receso de sesiones, no dejarán sus actividades en las calles con los vecinos de sus distritos.


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