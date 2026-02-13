Miguel Flores asegura que el Estado pagará deuda a municipios

Ante los reclamos de varios municipios por la falta de presupuesto correspondiente a ejercicios fiscales anteriores, el secretario de Gobierno, Miguel Flores, informó que la Tesorería del Estado está revisando la existencia de dicha deuda y que, de confirmarse, se efectuará el pago correspondiente.

Flores explicó que mantiene comunicación directa con el área encargada de las finanzas estatales.

“Vengo saliendo de una junta con el tesorero y yo lo que le decía es que nosotros, en dado caso de que sea esto real, un endeudamiento que se está revisando y analizando ahorita, los técnicos lo están viendo. En dado caso de que exista un endeudamiento, nosotros como siempre vamos a cumplir. Si se debe, se paga”, declaró al ser cuestionado al interior del Palacio de Gobierno.

El funcionario subrayó que el gobierno estatal actuará de manera responsable y dentro del marco legal, asegurando que cualquier obligación financiera reconocida será liquidada.

“Si esto jurídicamente está comprobando que hay un endeudamiento, lo vamos a pagar. Nosotros siempre vamos a estar cumpliendo, nunca vamos a saltarnos la ley”, agregó.

Comentarios