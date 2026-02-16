Multan a escuela de Florida por pagos ligados al narco

El crimen organizado tiene dinero, tanto que durante al menos cinco años pagó a una escuela privada en Estados Unidos para que sus hijos estudiaran en ella.

De acuerdo con Aristegui Noticias, la IMG Academy, una escuela privada de alto rendimiento con sede en Florida, habría aceptado durante cinco años consecutivos el pago de matrículas de dos presuntos líderes del narcotráfico en México para que sus hijos asistieran al plantel entre 2018 y 2022.

Tras darse a conocer el caso, la institución ahora enfrenta un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por $1.7 millones de dólares por violar la Ley Kingpin.

Pagos provinieron de individuos sancionados

Según los reportes, entre 2018 y 2022 la IMG Academy firmó contratos anuales de inscripción con dos individuos identificados por el Departamento del Tesoro como “SDN 1” y “SDN 2”.

Ambos están sancionados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act) por sus vínculos económicos y apoyo a una organización criminal con sede en México.

Los pagos realizados cubrían colegiatura, alojamiento y otros gastos por montos que iban de $47,000 a más de $100,000 dólares por año académico.

OFAC detecta múltiples violaciones financieras

Durante esos cinco años, la escuela procesó las transacciones sin verificar que los responsables se encontraran en la lista de sancionados.

Debido a esto, la OFAC determinó que la institución de Florida incurrió en al menos 89 posibles violaciones financieras entre 2019 y 2025.

Sin embargo, el monto del acuerdo se fijó considerando que la propia institución no autorreveló las infracciones de manera voluntaria y que estas fueron consideradas no graves por la autoridad.

A ello se suma que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó que IMG Academy no cuenta con antecedentes de sanciones en el mismo periodo de los pagos, cooperó con las autoridades y, tras un cambio de propiedad en 2023, implementó un programa de cumplimiento de sanciones.

