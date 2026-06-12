Estudiante del CETis 71 participa en fiesta mundialista

La ciudad de Reynosa tuvo una destacada participación en la fiesta más grande del fútbol gracias a Estrella Mora, alumna de sexto semestre del CETis 71, quien fue la encargada de participar en el protocolo oficial del juego inaugural al lanzar la moneda al aire antes del primer encuentro.

La noticia generó orgullo y emoción entre la comunidad estudiantil. Rafael, compañero de Estrella, dijo: “Qué bonito que todo su esfuerzo tenga un fruto y que haya llegado hasta el mundial, emoción, qué bonito que todo su esfuerzo la lleve muy lejos”.

Rodrigo Ríos, alumno del plantel, comentó: “Me da mucho gusto más que nada porque es aquí del plantel, CETis 71 y es nuestra compañera y que a todo dar que vaya a dar ella el volado”, al referirse a la participación de la joven en un evento de alcance internacional.

Para el resto del alumnado, esta experiencia representa una muestra de que el esfuerzo académico puede abrir puertas a oportunidades extraordinarias. Estrella Mora alcanzó este escenario gracias a su destacada participación en concursos de ciencias y actividades educativas.

Daniel Castillo explicó que dentro de la DGETI existen múltiples espacios para desarrollar habilidades académicas y deportivas. “Un Inter DGETI, que son como los deportes, hay béisbol, softbol, voleibol, tocho, atletismo y básquetbol, también están las olimpiadas de matemáticas, ajedrez y muchas más”, señaló.

Por su parte, Jonathan Barrera se refirió a los proyectos académicos que impulsan a los estudiantes a competir a nivel regional y nacional. “Es como un proyecto que tiene la DGETI, es de hacer prototipos, según con los temas para hacer el prototipo, ya sea tecnológico o emprendedor, y de ahí clasifican los mejores y se van por competencias”, explicó.

Agregó que los alumnos destacados avanzan por distintas etapas hasta representar a sus planteles en escenarios de gran relevancia. “Ellos fueron los mejores de aquí y de ahí fueron ganando varias categorías hasta llegar a donde están ahorita”, expresó.

La presencia de Estrella Mora en un evento de relevancia mundial refleja el compromiso, la disciplina y la dedicación de los estudiantes reynosenses, además de colocar nuevamente el nombre del CETis 71 en un escaparate internacional.

Yoshua Rodríguez, alumno del CETis 71, afirmó: “Es muy famosa aquí y en todos lados, sale aquí y salen videos y muchas cosas, es algo que es muy importante para la vida, en el día a día, y realmente si le metes ganas, siempre vas a salir adelante”.

Jonatan Yáñez Ávalos, atleta de tenis para ciegos y alumno del plantel, expresó: “Claro que sí, vale la pena esforzarse, siempre hay que dar lo mejor de nosotros y saber aportar para llegar a oportunidades grandes”.

El logro de Estrella Mora no sólo llenó de orgullo a sus compañeros y maestros, sino que también se convirtió en una inspiración para cientos de jóvenes que ven en la educación, la ciencia y el esfuerzo constante una oportunidad para alcanzar metas que trascienden fronteras.

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