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Deportes

Tigres Femenil participa en foro global de UEFA

El club regio fue invitado al Business Case for Women’s Football para hablar sobre el futuro y desarrollo del futbol femenil

  • 25
  • Mayo
    2026

Tigres Femenil recibió una importante invitación para participar como voz experta en el Business Case for Women’s Football 2026, uno de los foros más relevantes del futbol femenil a nivel mundial, organizado por la UEFA en Oslo, Noruega, en el marco de la Final de la UEFA Women’s Champions League entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnais.

El encargado de representar a la institución fue Carlos Valenzuela, Vicepresidente Ejecutivo de Club Tigres, quien participó en el panel “Invertir donde importa: ¿Cómo y dónde deben los clubes destinar capital?”, compartiendo escenario con Xavier O’Callaghan, Director de Deportes Profesionales del FC Barcelona, y Maren Mjelde, defensora del Arna-Bjørnar y de la Selección de Noruega.

Durante el panel se abordó la manera en que clubes y ligas pueden equilibrar las necesidades inmediatas con las prioridades a largo plazo, buscando garantizar la sostenibilidad deportiva y financiera dentro del futbol femenil.

La quinta edición del Business Case for Women’s Football reunió a algunas de las figuras más influyentes de la industria deportiva mundial, entre ellas el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin; la directora de futbol femenil de UEFA, Nadine Kessler; la entrenadora de Inglaterra, Sarina Wiegman; y directivos de clubes líderes del futbol femenil europeo e internacional.

La presencia de Tigres en este foro representa un nuevo reconocimiento internacional al proyecto de Tigres Femenil, considerado uno de los más sólidos y con mayor crecimiento en el continente.

Además, el hecho de compartir espacio con instituciones de talla mundial como el FC Barcelona, en el contexto de la UEFA Women’s Champions League, fortalece el posicionamiento del club regiomontano como referente global en la conversación sobre el futuro y desarrollo del futbol femenil.


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