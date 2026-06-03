Permanece en Durango presunto homicida de Arboleda

El principal sospechoso del homicidio del cantante Juan Carlos García, ocurrido el pasado 13 de abril sobre la avenida Roble, frente a la zona de Arboleda, en el municipio de San Pedro Garza García, permanece recluido en el estado de Durango, donde enfrenta un proceso penal por robo con violencia.

Carlos Eugenio “N”, identificado como el presunto autor material del crimen, ya fue notificado de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado relacionada con los hechos ocurridos en Nuevo León y posteriormente fue vinculado a proceso. Sin embargo, aún no se ha definido si será trasladado a la entidad para enfrentar el procedimiento judicial correspondiente.

Traslado depende de autoridades de Durango

El vicefiscal de Nuevo León, Carlín Balboa, explicó que la situación jurídica del imputado está condicionada por el proceso que actualmente enfrenta en Durango, ya que fue detenido en flagrancia por un delito cometido en aquella entidad.

“Se le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado. Esta persona sigue detenida en el estado de Durango, toda vez que se inició un proceso en aquel estado por el delito de robo con violencia”, indicó el funcionario.

Balboa señaló que existe la posibilidad de que el acusado sea remitido a Nuevo León, siempre y cuando las autoridades duranguenses lo determinen, debido a que tienen prioridad legal sobre su custodia.

Asimismo, explicó que si el proceso penal en Durango concluye antes, el sospechoso podría ser trasladado posteriormente para responder por el homicidio ocurrido en San Pedro Garza García.

Fiscalía investiga a posibles cómplices

Las autoridades estatales confirmaron que tienen plenamente identificada a la persona que conducía el Nissan Versa blanco utilizado para llegar al lugar del ataque y escapar después de cometer el crimen.

No obstante, la Fiscalía evitó revelar mayores detalles para no afectar el desarrollo de las investigaciones.

Además, se mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar si participaron más personas en la ejecución del homicidio o si existieron autores intelectuales detrás del ataque.

“Estamos continuando con dicha investigación para verificar si hay algunas otras personas que también hayan intervenido en este homicidio ya sea como participantes o como actores intelectuales”, señaló Balboa.

Video muestra el momento del ataque

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León difundió un video en el que se observa el momento del asesinato de Juan Carlos García, de 26 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, la víctima viajaba a bordo de una Jeep Cherokee blanca blindada. Sin embargo, la ventanilla del conductor permanecía abajo debido a que circulaba a baja velocidad detrás de una patrulla de tránsito municipal.

En las imágenes se aprecia cómo el agresor se aproxima al vehículo y dispara en siete ocasiones con un arma calibre 9 milímetros. Seis de los proyectiles impactaron a la víctima, principalmente en la cabeza, provocándole la muerte en el lugar.

Localizan vehículo usado para escapar

Días después del crimen, las autoridades localizaron en el municipio de Pesquería el Nissan Versa blanco presuntamente utilizado por los responsables para huir tras el ataque.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer completamente el caso, identificar a todos los involucrados y determinar el grado de participación de cada uno de ellos en el homicidio del joven cantante.

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