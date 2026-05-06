Trasladan a Europa a tres pacientes por hantavirus desde crucero

Un operativo sanitario internacional permitió evacuar a tres personas, dos casos confirmados de hantavirus y uno sospechoso, desde un crucero que permanece fondeado frente a Cabo Verde, tras registrarse un brote que ya dejó tres fallecidos.

Los pacientes fueron trasladados a Europa para recibir atención especializada, en medio de un despliegue médico con estrictas medidas de bioseguridad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el buque continúa con cerca de 150 personas a bordo, quienes permanecen aisladas en sus camarotes sin presentar síntomas hasta el momento.

El brote ha encendido alertas sanitarias en varios continentes. De los ocho casos detectados, cinco han sido confirmados por laboratorio, mientras que un cuerpo permanece en el barco.

Entre los evacuados se encuentran un ciudadano holandés de 41 años, un británico de 56 y un alemán de 65, dos de ellos en estado grave.

Las autoridades sanitarias europeas y africanas trabajan en la identificación de posibles contactos, incluyendo pasajeros que descendieron del barco en escalas previas.

Posible origen del contagio

Investigaciones preliminares apuntan a que el virus pudo haberse originado antes del embarque. Autoridades argentinas consideran que una pareja holandesa habría contraído la infección en Ushuaia, durante una excursión en la que visitaron un vertedero donde pudieron haber estado expuestos a roedores, principal fuente de transmisión del virus.

El crucero había partido el 1 de abril desde Sudamérica con destino a la Antártida y varias islas remotas del Atlántico.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus se transmite generalmente por la inhalación de partículas provenientes de excremento de roedores infectados.

Aunque existe la posibilidad de contagio entre personas, esta es poco frecuente y requiere contacto cercano.

La OMS subrayó que el riesgo para la población general es bajo. “Esto no es el próximo covid, pero es una enfermedad infecciosa grave”, advirtió Maria Van Kerkhove, principal experta en epidemias del organismo.

Pacientes bajo atención en varios países

Además de los evacuados, un paciente recibe tratamiento en Suiza, mientras que en Sudáfrica se registró la muerte de una persona infectada y otro caso en cuidados intensivos.

Las autoridades de ese país han localizado a 42 de 62 personas potencialmente expuestas, todas con resultados negativos hasta ahora.

Sin embargo, aún se busca a 20 personas que pudieron haber tenido contacto con los infectados, algunas de ellas en vuelos internacionales.

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