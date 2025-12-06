Pesquería e Infonavit dan apoyo a casas afectadas por explosión

El municipio de Pesquería, en conjunto con Infonavit, visitaron este viernes a los vecinos afectados de la explosión de pirotecnia en la colonia Los Olmos, el pasado 28 de noviembre.

A una semana del terrible suceso, el alcalde, Francisco Esquivel, informo que un total de 12 viviendas son las que están señaladas como perdida parcial o total.

Así mismo que las casi 40 casas afectadas por vidrios o puertas, el municipio ya comenzó con los trabajos de apoyo.

“Ahorita se ha trabajado toda la semana las casas, la mayor casa de las viviendas afectadas fueron por vidrios y Puertas se va a estar trabajando desde el lunes, creo que para el día de mañana tenemos ya el 80%, ahorita debemos de andar en como unos 65% de avance, mañana llegamos al 80 y próxima semana lunes y martes, debemos de estar terminando con toda la vivienda afectada por vidrios, ventanas y puertas”

Por su parte, se mencionó que la ayuda que recibirán los afectados será de un cheque con el valor determinado de la casa, que será entregado al titular del terreno.

Sin embargo, deberán cumplir con dos requisitos

• Tener crédito activo

• Al corriente de pagos

“Esas casetas no se terminaban de pagar, tienen la ventaja de qué hay un seguro de la vivienda, porque estaban en pago concretos”

El mandatario municipal añadió que a aquellos afectados que no entrarán al seguro brindado por Infonavit, serán apoyados por Pesquería.

