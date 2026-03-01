Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_caso_explosion_pesqueria_671036d200
Nuevo León

Tras explosión en Pesquería, persisten daños y falta de apoyo

Luego de tres meses, vecinos continúan esperando una intervención más clara de las autoridades, así como de apoyos y las reparaciones de sus viviendas

  • 01
  • Marzo
    2026

Este fin de semana se cumplen tres meses de la trágica explosión registrada en el municipio de Pesquería, un hecho que dejó tres personas sin vida y cuantiosos daños materiales, mientras entre los vecinos aún prevalecen la incertidumbre y señalamientos por presuntas inconsistencias en los apoyos.

El estallido ocurrió sobre la calle Olmos Siberiano, donde la detonación de pirotecnia almacenada en un domicilio arrasó con viviendas completas y dañó puertas, ventanas y estructuras en varias casas aledañas.

nl-caso-explosion-pesqueria.jpeg

Habitantes del sector aseguran que durante el primer mes posterior al siniestro recibieron respaldo por parte del municipio, principalmente con la entrega de despensas y sleeping bags para las familias afectadas.

También se realizaron trabajos iniciales como la reposición de vidrios y algunas puertas, además del arranque de procesos de reparación.

nl-caso-explosion-pesqueria.jpeg

Actualmente, algunas viviendas ya muestran fachadas renovadas y avances visibles en su reconstrucción, como la casa ubicada frente al punto donde ocurrió la explosión.

Caso totalmente contrario a la vecina Mayte Rangel, quien vivía justo a lado del estallido junto a su esposo, quienes acusan discrepancias por parte del Infonavit.

“Al inicio se hicieron reparaciones de vidrios y puertas; mis vecinos ya comenzaron a reparar, pero en mi caso yo tuve el acercamiento con el alcalde”, explicó.

“Yo lo busqué porque el Infonavit me dijo que no me iban a apoyar, porque mi casa ya estaba liquidada”.

nl-caso-explosion-pesqueria.jpeg

Actualmente, el inmueble conserva escombros, muebles que no pertenecen a la familia y restos de pirotecnia detonada.

En el área donde antes se encontraba la banqueta, únicamente fueron colocados blocks como señal de un supuesto inicio de reconstrucción.

“Por parte del Gobierno del Estado solamente me entregaron un sleeping bag que realmente no hace una función por la que estamos pasando”, agregó Mayte.

nl-caso-explosion-pesqueria.jpeg

A tres meses de la tragedia, ella y otros vecinos continúan a la espera de una intervención más clara por parte de las autoridades municipales y estatales, así como de orientación precisa para acceder a apoyos y concluir la reparación de sus viviendas.

nl-caso-explosion-pesqueria.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Gemini_Generated_Image_exjfzcexjfzcexjf_5bfcffc1fd
Inicia pago de Pensiones del Bienestar del bimestre marzo-abril
nl_cumbres_garcia_83a6dd0dcd
Alertan crisis de salud por olores químicos en Cumbres García
misiles_8a9433bdfe
Israel lanza ataque a Irán en medio de máxima tensión regional
publicidad

Últimas Noticias

inter_wang_yi_3b0d1c1717
China respalda a Irán tras ataques de EUA e Israel
martha_herrera_0bc8422272
Realizan evento deportivo en apoyo a niños con cáncer
EH_UNA_FOTO_2026_03_02_T165559_551_bf3b519bc4
Ventas de mariscos repuntan, pero escasez preocupa
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad
×