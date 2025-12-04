Caso Pesquería: vecinos en la incertidumbre por daños a viviendas

Vecinos de la colonia Los Olmos en Pesquería, donde el pasado viernes se registró una explosión que dejó a cuatro personas sin vida y severos daños en las viviendas, se encuentran preocupados y en la incertidumbre de no saber quién responderá por los daños totales y parciales a sus inmuebles.

Pese a que personal del INFONAVIT se encuentra realizando entrevistas con los afectados, aún no se determina si la ayuda será para todos o solamente para los que tienen el crédito vigente.

“Pues estamos aquí esperando respuestas, todavía de Infonavit, que supuestamente ya hay una lista y ya están pasando casa por casa. “Hacer este como un peritaje o evaluar las casas, pero nos falta que nos confirmen fecha y, pues, aquí estamos”, señaló Ericka Orellan, vecina afectada.

Aunque algunos vecinos ya regresaron a sus viviendas, siguen preocupados por los daños en la infraestructura de sus casas; pero confían en la pronta respuesta por parte del INFONAVIT y el apoyo de las autoridades.

“Yo creo y confío en que Infonavit va a resolver porque eh creo que el mismo sábado vinieron y pusieron una mesa y estuvieron tomando lista tanto los que tenían sus créditos pagados como los que todavía no los terminamos de pagar y a los que no terminamos de pagar aún, ya nos están haciendo llamadas y nos están dando cita para venir a hacer el ajuste, para venir, para que venga el acusado y revise el daño de las propiedades”, indicó Eduardo Piña, vecino afectado.

Incluso a algunos vecinos les prestaron viviendas en la zona porque no saben una fecha exacta de cuándo volverán a sus hogares.

“Pues el alcalde con la persona que vinieron a checar los daños me dijeron que a lo mejor en enero ya está funcional. Lo que sí es la verdad, me dijo que lo de las bardas de atrás todavía no sabe porque él tiene que ver con Infonavit porque quiera, no como ayudante de Infonavit y otros no, pues se iban a poner de acuerdo cómo levantarlos”, manifestó José Luis Mejía Pastrana, vecino afectado.

Y aunque después de la tragedia nada volverá a ser como antes, los vecinos de la Colonia Los Olmos mantienen la esperanza de recuperar su patrimonio.

Comentarios