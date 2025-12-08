Alcalde promete apoyo tras explosión en Pesquería… pero no cumple

La próxima Navidad, que está tan cercana como dos semanas, podría no ser una fecha de paz y tranquilidad para los vecinos del Fraccionamiento Los Olmos, de Pesquería, que perdieron todo en la explosión de pólvora de hace más de una semana.

A 10 días de la tragedia, todavía no se logra establecer el número total de viviendas que tendrán que ser demolidas por ser pérdida total o parcial, pero con daños estructurales.

Y, además, no se ha determinado cuántas cumplirán con los requisitos que marca Infonavit para cobrar el seguro de daños, por lo que actualmente reina totalmente la incertidumbre.

Los afectados temen quedar en la calle si no entran a la cobertura de la póliza, ya que, si bien el alcalde de ese municipio, Francisco Esquivel, ha prometido apoyos en caso de que esto ocurra, tampoco lo ha formalizado mediante un convenio; es decir, no hay nada concreto.

Al momento, el apoyo de Esquivel se ha limitado a acudir a la colonia a entregar vidrios o materiales de reparación para las viviendas que sufrieron daños leves, pero no así apoyos para las familias cuyas casas son pérdida total.

Hasta el pasado viernes, en una reunión que sostuvieron empleados de Infonavit, afectados y el alcalde, se indicó que de las 80 viviendas afectadas, van 12 que son pérdida total o parcial, pero conforme se avanza la revisión calle por calle, el número se va incrementando.

El Horizonte realizó un recorrido por la calle Olmo Siberiano, que fue donde se escribió la tragedia.

Erika Orellan, quien vive en la casa número 543 de la calle Olmo Siberiano, y la cual está casi enfrente de la que explotó, afirma que está en espera de que le digan si entra o no en la póliza porque tiene poco que terminó de pagar su crédito.

Por el riesgo, la vecina y su familia fueron desalojados y ahora se está quedando en una casa que les prestaron, pero no saben si su vivienda tendrá que ser demolida.

De ser así, desconoce de dónde sacaría dinero para rehacerla en caso de que Infonavit no la apoye.

“Pues estamos aquí esperando respuestas de Infonavit, que supuestamente ya hay una lista y ya están pasando casa por casa para un peritaje o evaluar las casas, pero nos falta que nos confirmen fecha y, pues, aquí estamos".

“Yo quiero saber qué va a pasar conmigo y mi casa; el alcalde ha dicho que nos va a apoyar, pero ¿y si es pérdida total, qué va a pasar?”, señaló Orellan.

En ese tipo de casos, el alcalde Esquivel sostiene que apoyará a los vecinos, pero estos dudan de que esa cobertura sea total si Infonavit y su aseguradora determinan que no se cumplen los requisitos.

Lo peor de todo, señalaron vecinos como José Luis García Pastrana, es que el caso va para largo porque, si se determina que otras viviendas tienen que ser demolidas, la reconstrucción llevaría meses.

“El alcalde y la persona que vinieron a checar los daños me dijeron que a lo mejor en enero ya está funcional mi casa; si no, pues a esperar meses".

“Lo que sí es que me dijo que las bardas de atrás todavía no saben qué pasará porque él tiene que ver con Infonavit, se van a poner de acuerdo de cómo levantarlas”; manifestó Mejía.

El pasado 28 de noviembre, en el número 534 de la calle Olmo Siberiano, del Fraccionamiento Los Olmos, de Pesquería, explotó una gran cantidad de pólvora contenida en cohetes que almacenaba y vendía Pedro Oziel Macías Jiménez en su domicilio.

El hombre falleció en el lugar, al igual que su hija Ingrid Dannai Macías Ruiz, de 15 años, así como otras dos vecinas que perecieron en los hospitales.

Este hecho colocó en el centro de la controversia al alcalde Francisco Esquivel, pues declaró que no tenían reportes de que Macías realizara esta actividad a pesar de que los vecinos afirmaron lo contrario y de que este comercializara abiertamente en redes sociales los cohetes.

Al dar a conocer este último hecho, la Fiscalía General de Justicia dijo el pasado martes que inició una investigación de por qué no se procedió con anticipación.

Apoya con vidrios

El alcalde de Pesquería dijo que para este lunes llevarán un avance de 80% en la reparación de 40 casas donde hubo daños leves como vidrios rotos por la onda expansiva.

Sin embargo, no se ha establecido un plan de cómo apoyar a quienes tengan daños estructurales y no cumplan con los requerimientos de la aseguradora contratada por Infonavit.

El organismo indicó que para ser acreedores a la cobertura de apoyos se deberá tener los pagos al corriente y el crédito activo.

De ser así, la ayuda que recibirán los afectados será de un cheque con el valor determinado de la casa, que será entregado al titular del terreno.

“Las casas que no se terminaban de pagar tienen la ventaja de que hay un seguro de la vivienda, porque estaban en pagos concretos”, dijo el alcalde.

