Pide Estado a Adrián atender problemas reales de Monterrey

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores Serna, señaló que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, debe concentrarse en resolver las verdaderas necesidades de la ciudadanía, luego de la controversia generada por las obras en la zona del Arco de la Independencia.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Gobierno estatal emprenda acciones legales para frenar los trabajos, luego de que autoridades federales y militares presuntamente solicitaran detenerlos por falta de permisos, el funcionario evitó adelantar medidas y centró su postura en criticar las prioridades del municipio.

“Yo creo que el alcalde de Monterrey debe enfocarse en las necesidades reales de la gente de Monterrey. Tiene muchísimos problemas, tiene muchísimas cosas que solucionar para estar enfocado en estos arcos que vemos”, expresó.

Flores Serna añadió que la ciudadanía no estaría de acuerdo con las modificaciones que se realizan en ese punto de la ciudad.

“Pues que la ciudadanía no está aceptando que se haga eso, pero bueno, allá él, nosotros a lo nuestro, a seguir jalando, a seguir dando buenos resultados y a seguir avanzando por Nuevo León”, agregó.

Las declaraciones se dan en medio del debate por las adecuaciones viales impulsadas por el municipio regiomontano en una de las zonas más transitadas del centro de Monterrey.

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