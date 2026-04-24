Inversionistas y afectados de Proyectos 9 relanzarán 'LoLa'

El desarrollo ‘LoLa’ de Proyectos 9, localizado en avenida Morones Prieto, será relanzado a manos de un grupo de inversionistas y personas que fueron afectadas con este desarrollo inmobiliario.

En rueda de prensa anunciaron una estrategia para reactivar la obra y recuperar el capital que aportaron.

Ese grupo está liderado por Alejandro Valdés y Ángel Taboada, representantes de Inversionistas Múltiples Monterrey y Administradora Promotora, Israel Rodal Espinoza, de Inmobiliaria ARMES SAPI de CV, así como Julián Sepúlveda García, Aurelio Compean y Luis Sepúlveda Elizondo.

Este grupo tiene el control del 85% del total de los metros cuadrados del desarrollo, por lo que, al ser mayoritarios, tienen vía libre para reactivar el condominio departamental.

A detalle, Rodal Espinoza explicó que se efectuó un análisis para definir cuál sería la mejor alternativa, por lo que coincidieron en que retomar la obra era la mejor opción.

“Tras un análisis serio en distintos ámbitos, llegamos a la conclusión de que recuperar el valor depende de que el proyecto se reactive, se ordene y se termine".

"Por eso hemos decidido trabajar de forma coordinada con todos los actores, incluido el desarrollador, inversionistas, acreedores, proveedores y asesores independientes”, expresó.

Los inversionistas dijeron que la prioridad es recuperar su capital a través de la conclusión del proyecto, planteando que la mejor vía es retomar la construcción y entregar los inmuebles comprometidos.

Parte de este esquema contempla que quienes participaron bajo el modelo de “capital semilla” y otros esquemas asuman ciertas responsabilidades fiscales para facilitar la continuidad del proyecto.

Como seguimiento, dijeron que sostendrán una reunión con autoridades de Obras Públicas de Monterrey para presentar formalmente el plan y analizar su posible implementación en el corto plazo.

Fecha para audiencia: 5 de mayo

Por otro lado, se informó que abogados que representan a un grupo de 50 afectados por Proyectos 9 dieron a conocer que el proceso legal avanza y que en cuestión de días se darán audiencias relacionadas con el caso.

El abogado Raymundo Ramírez detalló que ya hay fecha para el arranque de las audiencias de imputación en contra de Lobatón.

“Las audiencias de formulación de imputación comienzan el 5 de mayo y son públicas y permitirán conocer cuál será el criterio de la autoridad ante este megafraude sin precedentes en Nuevo León y el daño causado a más de 2,000 personas”, subrayó.

Comentarios