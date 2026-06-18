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Nuevo León

Plaga de lirio acuático en presa de La Boca amenaza agua y fauna

Una alfombra de lechuguilla acuática de casi un kilómetro cubre el arroyo La Chueca y amenaza la calidad del agua y la biodiversidad

  • 18
  • Junio
    2026

La proliferación de la planta invasora Pistia stratiotes, conocida como lechuguilla acuática, mantiene en alerta a vecinos, especialistas y ambientalistas debido al riesgo que representa para la calidad del agua, la biodiversidad y el abastecimiento de la zona metropolitana de Monterrey.

Una extensa alfombra vegetal de casi un kilómetro lineal cubre actualmente parte del arroyo La Chueca, uno de los principales afluentes de la Presa La Boca, en el municipio de Santiago, Nuevo León, situación que podría agravarse si las autoridades no implementan acciones inmediatas.

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Advierten riesgo ecológico y sanitario

Habitantes organizados de la zona señalaron que la rápida expansión de la especie invasora está relacionada con la presencia de aguas residuales que desembocan en el arroyo, derivadas presuntamente de fugas en redes sanitarias y alcantarillado.

La vegetación impide el paso de la luz solar, reduce los niveles de oxígeno y favorece el estancamiento del agua, generando condiciones que pueden provocar la muerte de peces y afectar a aves locales y migratorias que dependen de estos ecosistemas.

“Es el equivalente a un ecocidio si se deja avanzar. También representa un riesgo sanitario: el agua de la presa se utiliza como potable; es un riesgo ecológico y de salud”, afirmó César Eugenio Flores, presidente de la Asociación de Vecinos de la Presa La Boca.

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Los vecinos explicaron que desde hace entre seis y ocho meses comenzaron a observar un crecimiento acelerado del lirio acuático, fenómeno que atribuyen a la contaminación constante proveniente de descargas de drenaje.

Autoridades enfrentan presión para actuar

La responsabilidad del mantenimiento de las presas corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por Efraín Morales. Sin embargo, también tienen competencia la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Agua y Drenaje de Monterrey y la Secretaría de Medio Ambiente estatal.

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Integrantes del patronato ciudadano indicaron que han solicitado una solución integral que contemple la eliminación de las descargas contaminantes y la conclusión de un colector sanitario paralelo, del cual únicamente se conoce que tendría un avance cercano al 60%.

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Jaime Elizondo, integrante de la asociación, destacó que el alcalde de Santiago, David de la Peña, ha impulsado labores de limpieza manual, aunque consideró que estas acciones son insuficientes frente a la magnitud del problema.

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Vecinos han retirado más de 100 toneladas de maleza

Desde abril pasado, residentes y voluntarios han retirado alrededor de 102 toneladas de lechuguilla acuática utilizando embarcaciones particulares y apoyo municipal. Además, el Ayuntamiento informó que realizó trabajos de limpieza en aproximadamente 3,000 metros cuadrados del vaso de la presa.

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No obstante, los habitantes advirtieron que la maleza continúa expandiéndose y podría alcanzar en los próximos meses el malecón y zonas turísticas de La Boca, afectando tanto el paisaje como las actividades recreativas y económicas de la región.

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Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para coordinar acciones urgentes que permitan preservar una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el área metropolitana de Monterrey y evitar mayores daños ambientales.


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