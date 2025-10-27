Preparan ley para evitar discriminación de niños con autismo

Debido a que la discriminación contra niños con autismo no son casos aislados, sino una situación frecuente que en muchos casos las madres de los menores enfrentan en silencio, el Congreso del estado de Nuevo León ya trabaja en una amplia reforma para incluirlos “sí o sí” en el sistema educativo.

De hecho, diputados locales preparan una nueva Ley de Educación que tiene como uno de los ejes principales a los niños con neurodivergencias.

Entre las medidas están no solo la aceptación obligada, porque eso ya existe, sino la obligación de tener un “maestro de sombra” para atender a estos niños en salones donde tengan presencia.

También se contempla la capacitación constante de maestros y la promoción de una cultura de respeto a este sector.

En la elaboración de la Ley de Educación, se contemplarán iniciativas como la del menor Omar Escobar Domínguez, quien presentó una propuesta en esta materia, junto con el diputado local de Morena, Jesús Elizondo.

Los diputados en el Congreso del Estado ven medular el tema de la inclusión, no solo de niños con autismo, sino de cualquier tipo de neurodivergencia, para que no sufran más discriminación como sucedió con Florencia, hija de Nancy Villarreal.

La diputada local del PRD, Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación, afirmó que la nueva ley del ramo, que observa la protección de niños con autismo, ya está en los últimos detalles de revisión de dictamen.

Posteriormente, pasará al pleno y será aprobada a más tardar antes de que termine este periodo en el Congreso del estado.

“Dejándolo sentado en una Ley de Educación, porque en la ley actual ni siquiera se menciona; es la parte medular que tenemos que transformar, es donde estamos más rezagados, es donde necesitamos más apoyo, sobre todo en apoyo presupuestal en materia educativa.

“Porque además de la infraestructura, necesitamos enfocarnos en la cuestión de la inclusión educativa, porque estamos en pañales en muchas cuestiones y no es culpa de las escuelas, maestros o padres de familia, es culpa de la sociedad, porque este tema no está socializado, tenemos que trabajarlo de muchas maneras”, dijo Villarreal.

Principalmente, se busca que los maestros estén en constante capacitación para educar de manera correcta a los niños con autismo; en dado caso de que los salones sean de 30 o más niños, que haya más de un maestro por aula, que más de un psicólogo esté de planta en las escuelas para darles terapia y que tengan un verdadero avance en cuestión educativa.

Por separado, Elizondo, de Morena, quien también ha sido impulsor de la inclusión de niños con autismo en las instituciones educativas, resaltó la importancia de legislar para evitar más casos de discriminación en las escuelas, tanto públicas como privadas.

“Actualmente, al no haber una obligatoriedad, se terminan echando la bolita y no hay donde puedan estudiar, salvo que las familias tengan una gran cantidad de recursos y a veces ni siquiera eso lo garantiza porque hay cupos limitados o son lugares retirados de donde viven y, también conforme avanzan, se vuelve más complejo y de alguna forma terminan teniendo negativa al derecho de la educación.

“Por eso creo que es importante que haya ciertos cambios en la ley para que se pueda obligar y destinar presupuesto, hablando de la cuestión pública, para que se pueda incluir a niños con el espectro autista”, agregó Elizondo.

