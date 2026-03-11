Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
7dd97c258d9ac1e45512209ddbac3112b4ee9ba1w_bc44502bd6
Nacional

Preparan 'Plan B' para aprobar la Reforma Electoral

El diputado Ricardo Monreal comentó que se incluirán leyes secundarias y temas constitucionales que no están en la propuesta original que fue rechazada

  • 11
  • Marzo
    2026

Luego de que el pleno de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de la reforma electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de Morena y sus partidos aliados para alistar el llamado "Plan B".

Quienes se hicieron presentes en esta junta fueron el diputado de Morena, Ricardo Monreal, el senador Ignacio Mier, el líder de la bancada del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco; y el dirigente del PT, Alberto Anaya.

Al respecto, Ricardo Monreal comentó que se incluirán leyes secundarias y temas constitucionales que no están en la propuesta original que fue rechazada.

Diputados rechazaron la reforma electoral

El pleno de la Cámara de Diputados de México rechazó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la iniciativa no alcanzara la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

La votación finalizó con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, resultado insuficiente para aprobar el proyecto, ya que las reformas constitucionales requieren el respaldo de al menos dos terceras partes del Congreso.

La propuesta fue respaldada principalmente por la bancada de Morena, que actualmente cuenta con 253 diputados de los 500 que integran la Cámara, sin embargo ese número no fue suficiente para sacar adelante la reforma.

Aunque la iniciativa fue respaldada por legisladores de Morena, el proyecto no logró reunir el apoyo completo de sus aliados tradicionales en el Congreso.

Las bancadas del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México no votaron en bloque a favor de la reforma, lo que terminó por impedir que el oficialismo alcanzara la mayoría calificada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

plan_b_sheinbaum_61920c8ec4
Sheinbaum alista Plan B de Reforma Electoral; lo enviará el lunes
Electoral_85b716ecb8
`Plan B´ de Morena va por la reforma electoral
desecha_reforma_electoral_3647212bb2
Desecha Cámara de Diputados iniciativa de reforma electoral
publicidad

Últimas Noticias

tamaulipas_secundarias_victoria_5f541afad5
SET designa nuevos directores en secundarias de Ciudad Victoria
thalia_album_54855011aa
Thalía anuncia nuevo álbum de cumbia y lanza sencillo 'Boomerang'
EH_DOS_FOTOS_1_e6e5836ba9
Trump sugiere a Irán no acudir al Mundial por su propia seguridad
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×