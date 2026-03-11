Preparan 'Plan B' para aprobar la Reforma Electoral

Luego de que el pleno de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de la reforma electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de Morena y sus partidos aliados para alistar el llamado "Plan B".

Quienes se hicieron presentes en esta junta fueron el diputado de Morena, Ricardo Monreal, el senador Ignacio Mier, el líder de la bancada del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco; y el dirigente del PT, Alberto Anaya.

Al respecto, Ricardo Monreal comentó que se incluirán leyes secundarias y temas constitucionales que no están en la propuesta original que fue rechazada.

Diputados rechazaron la reforma electoral

El pleno de la Cámara de Diputados de México rechazó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la iniciativa no alcanzara la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

La votación finalizó con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, resultado insuficiente para aprobar el proyecto, ya que las reformas constitucionales requieren el respaldo de al menos dos terceras partes del Congreso.

La propuesta fue respaldada principalmente por la bancada de Morena, que actualmente cuenta con 253 diputados de los 500 que integran la Cámara, sin embargo ese número no fue suficiente para sacar adelante la reforma.

Aunque la iniciativa fue respaldada por legisladores de Morena, el proyecto no logró reunir el apoyo completo de sus aliados tradicionales en el Congreso.

Las bancadas del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México no votaron en bloque a favor de la reforma, lo que terminó por impedir que el oficialismo alcanzara la mayoría calificada.

