Presenta gobierno dos nuevos escuadrones de policía

El secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas, informó que a partir de este lunes el estado contará con dos nuevos escuadrones de policías, para mayor seguridad de la ciudadanía.

Estos escuadrones constan de elementos policiales encubiertos situados en distintos puntos de vagones y estaciones del metro, así como del transmetro.

Con estas acciones se busca que los delitos como robo y acoso, que son los más comunes en estos lugares, disminuyan.

Escamilla Vargas, mencionó que aunque el registro de estos hechos es bajo, se quiere llegar a ninguno registrado.

Así mismo se presentó el informe de resultados del mes de agosto donde destacó la reducción del 70% de homicidios en comparación a agosto del año pasado.

De igual forma se destacó que durante el mes el grupo de coordinación metropolitana

Detuvieron a 247 personas.

Decomisaron 46 armas.

Y aseguraron 66 vehículos.

Finalmente en el operativo de carreteras y divisiones de caminos se detuvieron a 52 personas y se auxiliaron a 61 personas en actividades viales, así como el operativo muralla fue activado en cuatro ocasiones.

