Nuevo León

Presentan la nueva imagen de la Policía de San Pedro

La Secretaría de Seguridad de San Pedro presentó su nueva imagen, parte del plan de blindaje total que ha posicionado al municipio como referente nacional

  • 04
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro presentó su nueva imagen como parte de la evolución de fortalecer el blindaje total del municipio, que lo ha hecho un referente a nivel nacional.

José Luis David Kuri, titular de Seguridad Pública, destacó que esta renovación refleja el compromiso que el alcalde Mauricio Fernández Garza para dar protección a la ciudadanía.

“Desde el inicio de su primera administración, el ingeniero Mauricio Fernández tenía una misión muy clara: hacer de San Pedro una ciudad referente en todas las áreas y un blindaje total del municipio en materia de seguridad. Hoy, al paso de los años, esto es una realidad”, señaló David Kuri.

La nueva estrategia policial se basa en tres pilares clave: inteligencia policial, estrategia y tecnología.

Durante el evento, también se presentó la nueva misión: un solo San Pedro seguro y en paz.

“Hoy presentamos una Secretaría de Seguridad Pública renovada, a la altura de las necesidades de las mejores ciudades, como lo es San Pedro. Un cambio total en la Policía y la Policía Vial para tener la corporación más preparada, cercana, atenta de nuestra comunidad”.

Afirmó que este objetivo se manifiesta actualmente en una corporación más capacitada, cercana y atenta a las necesidades de la comunidad.


