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Finanzas

Comercios en Nuevo León presentan guía empresarial para Mundial

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, presentó una guía empresarial dirigida a negocios de Nuevo León para prepararse ante la llegada de turistas

  • 12
  • Mayo
    2026

Con miras al Mundial 2026, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey, presentó una guía empresarial dirigida a negocios de Nuevo León para prepararse ante la llegada de turistas nacionales e internacionales. 

En rueda de prensa, el presidente de Canaco Monterrey, Jaime Herrera Casso, dio a conocer el documento elaborado por el Centro de Inteligencia Económica de Canaco (CIEC), el cual reúne recomendaciones operativas, financieras y de atención al cliente para aprovechar la derrama económica del evento.

De acuerdo con la guía, Nuevo León podría captar alrededor del 11.8% de la derrama económica nacional generada por el Mundial, dentro de un estimado de $2,250 millones de dólares netos. 

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Además, se prevé un incremento importante en la demanda de servicios, especialmente en sectores como comercio, turismo y restaurantes, principalmente en zonas cercanas al Estadio Monterrey y Parque Fundidora.

Entre las recomendaciones para los negocios destacan la capacitación del personal en inglés básico, la implementación de menús bilingües y el fortalecimiento de la atención al turista internacional. 

Asimismo, el documento sugiere adoptar herramientas tecnológicas como menús QR, reservaciones en línea y métodos de pago electrónicos para agilizar el servicio durante los días de mayor afluencia.

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Paralelo a ello, la Canaco exhortó a los comercios a contar con terminales bancarias para aceptar tarjetas internacionales, pagos sin contacto y transferencias electrónicas. 

La guía también recomienda prever fondos de contingencia, aumentar inventarios y realizar pruebas previas en sistemas de cobro para evitar fallas durante el torneo.

Además, el manual contempla temas de logística, seguridad y cumplimiento normativo, incluyendo restricciones publicitarias en las denominadas “Clean Zones” alrededor de las sedes mundialistas. 

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También se promueve la inclusión, accesibilidad y sostenibilidad en los establecimientos, así como la participación en programas de capacitación impulsados por autoridades estatales y municipales rumbo al Mundial 2026.


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