Presentan resultados de seguridad y avances para el Mundial

Durante la reunión semanal de la Mesa para la Construcción de la Paz, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, dio a conocer los resultados más recientes de la estrategia “Presencia Total”, destacando operativos en zonas rurales, detenciones metropolitanas y acciones de preparación rumbo al Mundial 2026.

El funcionario explicó que la estrategia estatal trabaja sobre cinco ejes principales: fortalecimiento policial, coordinación entre los tres niveles de gobierno, impulso a divisiones tácticas de corte civil, preparación para el evento mundialista y generación de confianza mediante la rendición de cuentas.

En materia de coordinación operativa, informó que la Operación Muralla, implementada principalmente en municipios rurales de Nuevo León, fue activada en tres ocasiones durante la última semana. Como resultado, se logró la detención de ocho personas, el aseguramiento de siete vehículos y 11 armas de fuego.

Respecto al Grupo de Coordinación Metropolitana, Escamilla Vargas detalló que se registraron 26 detenidos relacionados con delitos de alto impacto. De ellos, 11 fueron capturados en Monterrey, cinco en Juárez, cinco en Guadalupe, tres en Escobedo, uno en Santa Catarina y uno más en García. Además, durante estas acciones se aseguraron tres vehículos y cuatro armas de fuego.

El secretario también destacó un enfrentamiento ocurrido el pasado miércoles en el municipio de Los Herreras, donde mediante labores de inteligencia se detectó a un grupo armado presuntamente vinculado con ataques contra policías estatales.

“Derivado de esta acción se registró un enfrentamiento que dejó a cinco presuntos delincuentes abatidos”, señaló.

Durante ese operativo, un elemento de Fuerza Civil resultó lesionado por arma de fuego. No obstante, indicó que su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente.

Escamilla Vargas resaltó la rápida reacción de la División de Medicina Táctica y la División Aérea, quienes realizaron la extracción del oficial herido desde una zona remota ubicada a más de 120 kilómetros del área metropolitana.

Subrayó que el uso del helicóptero Black Hawk y la capacitación especializada fueron claves para salvar la vida del elemento, quien sufrió una herida en el hombro con fracturas derivadas del impacto.

Finalmente, en cuanto a los preparativos para el Mundial 2026, informó que mandos de Fuerza Civil, corporaciones municipales y autoridades estatales acudieron esta semana a San Salvador para recibir capacitación enfocada en el manejo de eventos internacionales.

La formación estuvo orientada al fortalecimiento de capacidades operativas en control de multitudes, inteligencia preventiva y seguridad en eventos masivos, como parte de la estrategia para garantizar una justa mundialista segura en Nuevo León.

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