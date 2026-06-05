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Nuevo León

Presume Samuel García caída histórica de homicidios en Nuevo León

El gobernador informó que Nuevo León tiene la cifra más baja de homicidios dolosos en 15 años, con una reducción del 86%.

  • 05
  • Junio
    2026

Al presumir que Nuevo León registra la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos 15 años, el gobernador Samuel García aseguró que el estado atraviesa su mejor momento en materia de seguridad y atribuyó los resultados a la coordinación entre corporaciones estatales, federales y municipales. 

“Es el número más contundente en lo que va del sexenio”, afirmó el mandatario al concluir la reunión de seguridad celebrada este viernes en el nuevo edificio de Fuerza Civil.

García destacó que durante los primeros cinco días de junio únicamente se ha registrado un homicidio doloso en la entidad, por lo que anticipó que el mes podría cerrar con indicadores históricos. 

“Eso habla del buen momento que vive Nuevo León gracias a esta Mesa y a esta coordinación. En lo que va de junio, estos primeros cinco días hubo solo un homicidio, por lo que pinta también que viene un muy buen mes de junio y eso me motiva a seguir invitando a todo el mundo, de todo el país, a que vengan a celebrar lo que va a ser el Mundial más norteño”, declaró. 

Específicamente, el mandatario aseguró que la entidad ha logrado una reducción del 86 por ciento en homicidios dolosos respecto a los niveles más altos registrados durante su administración y afirmó que Nuevo León se ha convertido en el estado con la mayor disminución de delitos de alto impacto en todo el país.

Según cifras estatales, la tasa de homicidios durante mayo fue de 0.54 casos por cada 100 mil habitantes, lo que colocó a Nuevo León en el lugar 20 nacional, cuando hace cuatro años figuraba entre las entidades con mayores índices de violencia. 

El secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, respaldó los datos y aseguró que el estado supera ampliamente la reducción nacional en materia delictiva. En el promedio diario, es el más bajo de los últimos 125 meses. 

“Aún consideramos una reducción a nivel nacional importante del 49 por ciento; Nuevo León se destaca como el estado con mayor reducción a nivel nacional, logrando un 77 por ciento de reducción en delitos de alto impacto”, sostuvo. 

El mandatario aprovechó para agradecer el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, del Gobierno federal, de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de los municipios que participan en la estrategia de seguridad.


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