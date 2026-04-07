Samuel García presume monorriel de Tokio para Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió su experiencia al utilizar el monorriel en Japón como ejemplo del sistema de transporte que busca implementar en la entidad, con una conexión directa entre el centro de la ciudad y el aeropuerto.

Durante su recorrido, el mandatario explicó que viajó desde el centro de Tokio hasta el aeropuerto a través de este sistema, acompañado de colaboradores, como parte de una demostración práctica de lo que se proyecta para el estado.

“Les he estado mostrando que aquí en Tokio como en Nuevo León vamos a tener un monoriel desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto entonces les dije vamos a calar el metro, llegamos al aeropuerto en metro para que vayan viendo en mi recita de Nuevo León lo que tendremos próximamente”, señaló.

Movilidad de primer nivel para Nuevo León

García Sepúlveda destacó que el proyecto contempla un trayecto de aproximadamente 35 kilómetros, atravesando municipios como Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca y Pesquería, con el objetivo de mejorar significativamente la movilidad.

El plan incluye la operación de alrededor de 20 trenes que permitirán transportar a más de 200 mil personas, lo que, afirmó, reducirá de manera considerable el uso de automóviles.

“Imagínense 20 trenes y de vuelta y de vuelta la cantidad de gente que vamos a mover son más de 200 mil imagínense la cantidad de carros que vamos a evitar con este transporte público de primer mundo ”, expresó.

Asimismo, resaltó las ventajas del monorriel frente a otros sistemas, como su trayecto elevado con vistas abiertas y la ausencia de tráfico o semáforos, lo que garantiza traslados más rápidos y eficientes.

El gobernador documentó su trayecto hacia el Aeropuerto de Haneda, donde destacó la rapidez del traslado y la experiencia del recorrido, incluso pasando por un túnel bajo el agua antes de llegar a la terminal aérea.

“Llegamos al aeropuerto sin tráfico y sin semáforos, literalmente volando. Eso es lo que viene para Nuevo León”, afirmó.

Gira estratégica por Asia rumbo al Mundial

El recorrido forma parte de la gira que el mandatario inició el pasado 5 de abril por Japón, con miras al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde Yokohama, el gobernador detalló que el objetivo principal es posicionar a Nuevo León como sede mundialista, además de fortalecer relaciones con Japón y Corea del Sur.

“Esta gira tiene muchos propósitos, en especial dos: el primero es la economía. Este año Nuevo León de nuevo seremos primer lugar en inversión extranjera y estamos consolidando inversiones de armadoras de carros, electrónicos, muebles… mucha inversión de Japón y de Corea del Sur que vamos a estar amarrando esta semana para Nuevo León en 2026”, puntualizó.

Lee aquí la nota completa: Samuel García arranca gira de trabajo en Japón ante Mundial 2026

El mandatario también informó que, tras concluir su agenda en Japón, continuará su gira en Corea del Sur, donde buscará concretar nuevos acuerdos de inversión para el estado.

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