Presume Escobedo inversión histórica; impulsan crecimiento

En un contexto donde el debate público en Nuevo León exige resultados concretos, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, aseguró que el crecimiento económico en la región ya es una realidad, impulsado con orden, reglas claras y una visión de largo plazo.

Durante su participación en Diálogos por Nuevo León, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el edil destacó que la estrategia de la 4T Norteña ha consolidado una inversión histórica de 5 mil millones de dólares en los últimos cuatro años.

Mijes subrayó que esta cifra integra recursos de obra pública y privada que ya se encuentran en ejecución y comprometidos, beneficiando no solo a Escobedo, sino a toda la Zona Metropolitana de Nuevo León.

El alcalde enfatizó que se trata de una inversión real que está transformando el territorio y posicionando a la región como uno de los polos de crecimiento más dinámicos del norte del país.

El edil explicó que este modelo va más allá de la obra pública, al consolidarse como un esquema integral donde seguridad, inversión y bienestar avanzan de manera conjunta.

En este sentido, afirmó que la llamada Capital de la Transformación refleja resultados tangibles en desarrollo urbano, industrial y social.

Agilizan trámites para detonar crecimiento

Uno de los ejes clave, indicó, ha sido eliminar la extorsión al crecimiento mediante la implementación de trámites 100% digitales, procesos transparentes y herramientas como el Permiso a la Confianza, que permite iniciar obras en un plazo de entre tres y cinco días.

Estas medidas han generado certeza jurídica, reglas claras y mayor velocidad en el desarrollo de proyectos.

Por su parte, el presidente de la CMIC, Rodrigo Garza, señaló que Escobedo representa un ejemplo de cómo debe impulsarse el crecimiento con orden y planeación.

Proyectos estratégicos y obras clave en desarrollo

De acuerdo con lo expuesto, la inversión contempla proyectos de gran escala en sectores industriales, logísticos, habitacionales y comerciales, incluyendo parques industriales, centros urbanos y la expansión de empresas globales.

Entre las obras destacan la modernización de avenidas como el Distribuidor Vial Triángulo Norte, Raúl Salinas, Acueducto, Juárez y Águila Real, así como la rehabilitación integral de calles, drenajes pluviales y la construcción de espacios estratégicos como el Stand de Tiro Real y la Escuela de Artes y Oficios.

Inversión social y coordinación metropolitana

Mijes destacó que el crecimiento económico ha sido acompañado por inversión social en áreas como seguridad, educación, salud y cultura, fortaleciendo un modelo que prioriza el bienestar de la población.

Asimismo, planteó una visión alineada al contexto nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en impulsar un crecimiento más equitativo.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a dejar atrás la fragmentación y avanzar hacia una coordinación metropolitana efectiva, como condición indispensable para consolidar el desarrollo sostenible de la región.

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