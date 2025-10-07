Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Nuevo León

Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana

La dirección estatal de Protección Civil, advirtieron de las fuertes lluvias que son producto de un canal de baja presión

  • 07
  • Octubre
    2025

Lluvias intensas que podrían llegar a los 100 milímetros (mm) de agua en algunas zonas, lo cual sólo se registra cuando a la ciudad le pega algún evento extraordinario como una tormenta tropical, es la que estima el estado para la tarde y noche de este martes en la zona metropolitana de Monterrey.

Tanto el gobernador del estado, Samuel García, como la dirección estatal de Protección Civil, advirtieron de las fuertes lluvias que son producto de un canal de baja presión.

El mandatario le pidió a la población no exponerse, ni cruzar sitios con fuertes corrientes de agua como son ríos y vados.

También dijo que las lluvias esperadas son similares a las que se presentaron en el mes de septiembre pasado.

“Quiero llamar su atención, que todo mundo se tome sus precauciones porque está entrando mucha humedad por el Golfo, es muy probable que hoy en la tarde llegue muchísima lluvia, muchísima como la de septiembre

“Estén atentos a Protección Civil; por favor cuídense muchos, nada de ríos, vados, cañadas.
Está estimado que lleguen 60 o 70 milímetros (mm) (de agua) promedios, eso puede generar que en un solo punto lleguen más de 100 mm, es un mundo de agua, para que se me cuiden mucho”, señaló el mandatario en un video subido a redes sociales.

En tanto, el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos, indicó que tienen especial vigilancia en las zonas norte, oriente y citrícola de la entidad que es donde se prevé mayor afectación por lluvias.

En su pronóstico meteorológico diario, Cavazos habló de que las lluvias podría ser muy fuertes principalmente en las zonas de montaña.

“Protección Civil de Nuevo León para el día de hoy (anticipa) mun canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México.

“Esto propiciará chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el estado principalmente para las zona montañosa, citrícola, oriente y área metropolitana de Monterrey esto pudiendo comenzar pasadas las 13:00 y extendiéndose la probabilidad hasta pasada la media noche”, afirmó la dependencia en un comunicado.

Los radares muestran que los municipios que puedieran presentar lluvia son:

  • Monterrey
  • Guadalupe
  • San Pedro
  • Santa Catarina
  • Juárez
  • San Nicolas
  • Escobedo
  • Apodaca
  • Santiago
  • Allende
  • Montemorelos
  • General Teran
  • Linares
  • Cadereyta
  • Salinas Victoria
  • El Carmen
  • Ciénega de Flores

