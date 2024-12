Prevén un empate 21-21 en el tema del Presupuesto

La propuesta avalada en la Comisión de Presupuesto referente a aprobar un Presupuesto que le da más recursos a los alcaldes, a la Fiscalía, el Poder Judicial y a la Auditoría Superior —órganos identificados con el PRI y PAN—, y que propone ‘cero deuda’ en el ejercicio fiscal del 2025, podría quedarse entrampado en el Pleno del Congreso y regresar a la discusión primaria en el recinto legislativo.

Lo anterior debido a que la votación prevista para este miércoles podría no alcanzar el voto 22 de mayoría simple, ya que sólo sería votada a favor por el bloque conformado por legisladores del PRI y del PAN.

Luego de que ayer se aprobó por mayoría en la Comisión de Presupuesto los dictámenes del Presupuesto 2025 y de la deuda estatal, esta última en sentido de rechazo, se estima que hoy se discutirán el tema en el pleno.

Pero aunque en comisiones ganaron, al bloque PRI y PAN no le alcanzaría para aprobar “su” presupuesto en el pleno, ya que los 10 diputados de MC adelantaron a El Horizonte que votarán en contra, mientras que por la 4T, la diputada local de Morena, Anylú Bendición Hernández, anticipó que tanto ellos, que son nueve, como las diputas del PT y Partido Verde, se abstendrán.

Con esto, quedarían 21 a favor de los dictámenes, 10 en contra y 11 abstenciones.

Una vez que no se alcancen los 22 votos necesarios, el dictamen regresaría a comisiones para nuevamente ser discutido.

Hernández dijo a El Horizonte que el punto de quiebre del bloque 4T con el presupuesto aprobado en comisiones es que fue elaborado totalmente a conveniencia del PRI y PAN, sin tomar en cuenta a ninguna otra bancada, mucho menos a MC que es el partido del gobernador.

“Estoy hablando con compañeros y compañeras y se estima que no alcance la votación mañana para que se apruebe, se entramparía de nuevo el Presupuesto, todos los dictámenes porque se necesitan 22 votos, ningún grupo tiene 22.

“El punto de quiebre es que el presupuesto lo hicieron entre el PRI y PAN, por ejemplo, no tomaron en cuenta opiniones de Morena, nuestros proyectos, nuestras posturas, solamente lo construyeron PRI y PAN y no podemos apoyarlo, pero no se tomó en cuenta la postura del Partido Verde, ni nada, tal vez si lo hicieran con más apertura podríamos apoyarlo, pero por el momento no hay condiciones”, indicó.

La legisladora morenista afirmó que no es que vayan a votar “en bloque con MC”, sino “como Morena” porque no apoyan el proyecto del PRI y PAN que beneficia a sus partidos y no al pueblo, como se los solicitó el sábado pasado la Presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Nosotros (votaremos) como Morena, no es que no votaremos como MC, nos vamos a abstener, pero PRI y PAN son 21 votos, como quiera les falta uno.

“Sí, claro (que incide la opinión de la Presidenta), de aprobar el presupuesto, sí, pero no el del PRI y PAN, sino un presupuesto del pueblo, lo que beneficie a la gente”, indicó.

La “gran duda” es si la legisladora del Verde, Claudia Chapa, que ha acompañado al PRI y PAN en otras votaciones, en esta ocasión haría lo mismo.

En las votaciones de comisiones se abstuvo, por lo que se prevé que también ocurra lo mismo.

“Claudia Chapa hoy (ayer) se abstuvo en los dictámenes, seguramente mañana va a ser igual, a lo mejor uno de MC vota a favor y se juntan los 22, pero, al menos, no se prevé que nadie de Morena, ni del PT, ni del Verde lo vaya a hacer”, indicó.

Comentarios