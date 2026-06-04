Promueven amparos para salvar el Cerro de las Mitras

Con el objetivo de frenar proyectos inmobiliarios que pretenden urbanizar más de 50 hectáreas en las laderas del Cerro de las Mitras, un grupo de vecinos promovió dos juicios de amparo colectivo.

Los habitantes alertaron que estas construcciones provocarán daños irreversibles a la ciudad, tales como desabasto de agua, deterioro de la calidad del aire, deslaves, inundaciones y la destrucción del hábitat de diversas especies.

Al respecto, las familias afectadas señalaron que el cerro funciona como un corredor biológico activo, por lo que advirtieron sobre el riesgo inminente de que desaparezcan la flora y fauna nativas de la zona.

“¿Por qué no nos dan validez a nuestro derecho al aire limpio, a una ciudad habitable?”, cuestionó Sara Torres, de la colonia Cerro de las Águilas.

Por su parte, Claudio González, otro de los vecinos afectados, hizo un llamado a la comunidad para unirse a la causa.

“Nunca un interés económico debe estar por encima de nuestra calidad de vida…Yo les invito a amigos, vecinos y ciudadanos a que se sumen a este esfuerzo, que nos apoyen y que se sumen a salvar las Mitras”.

Los ciudadanos contaron con el respaldo de la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, quien coincidió en que estos desarrollos inmobiliarios representan un grave peligro ambiental y de protección civil para Monterrey, ya que amenazan una zona de recarga acuífera y una barrera natural clave para mitigar desastres naturales.

Reyes señaló que los recursos legales buscan extender el perímetro de conservación en la zona:

“Esto nos va a permitir proteger toda la zona que colinda con una parte del Área Natural Protegida de la Sierra de las Mitras; queremos que esa protección se extienda toda la sierra, a las faldas de la sierra, porque actualmente la parte desprotegida es donde están dando autorizaciones y permisos”, concluyó.

La legisladora enfatizó el impacto negativo que tendría permitir el avance de las maquinarias en la montaña:

“Al urbanizar más de 50 hectáreas en sus laderas, estaríamos condenando a la ciudad a sed, a más calor y más tragedias como las que hemos enfrentado antes. Hoy estamos aquí porque no queremos que haya otro deslave, porque queremos que la montaña nos siga dando agua, nos siga dando aire y nos siga dando seguridad y no esté siendo vendida en pedacitos”, agregó.

Finalmente, la diputada detalló el alcance de las acciones jurídicas presentadas hasta el momento como parte de una estrategia integral:

"Uno es contra todas las licencias de construcción de los proyectos inmobiliarios por riesgo de desastre y violaciones ambientales. Y otro amparo tiene que ver con el banco de materiales pétreos y la destrucción del Lago Escondido, que es un lago que está ahí y que hemos visto que están extrayendo agua, que se la llevan a un car wash y que aparte están extrayendo materiales pétreos sin intervención de la autoridad federal", explicó Iraís.

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