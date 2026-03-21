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Internacional

Papa León XIV llama a frenar el odio y la división

El pontífice pidió contener a quienes promueven la violencia y destacó el papel del diálogo y la unidad en tiempos de crisis global

  • 21
  • Marzo
    2026

El papa León XIV exhortó este sábado a frenar a los “sembradores de odio” que, advirtió, están llevando a la humanidad hacia la “barbarie”, durante una audiencia celebrada en el Vaticano con integrantes del Movimiento de los Focolares.

El pontífice agradeció a los miembros de esta organización por promover una convivencia basada en la fraternidad, destacando su labor entre personas de distintas edades, culturas, lenguas y religiones.

“Es una semilla simple pero potente que atrae a miles de mujeres y hombres (...) y es fermento de diálogo ecuménico e interreligioso”, afirmó.

En su mensaje, subrayó la necesidad urgente de fortalecer la unidad en un contexto global marcado por la división. “El veneno de la conflictividad tiende a envenenar los corazones y las relaciones sociales”, advirtió.

El líder de la Iglesia católica insistió en que este fenómeno debe enfrentarse con valores evangélicos como el diálogo, el perdón y la paz.

“Dios ha preparado un gran pueblo de la paz (...) llamado a servir de contrapeso frente a tantos sembradores de odio que hacen retroceder a la humanidad hacia formas de barbarie y violencia”, expresó.

Un movimiento global

El Movimiento de los Focolares, fundado por Chiara Lubich tras la Segunda Guerra Mundial y reconocido oficialmente en 1964, tiene presencia en más de 140 países y promueve la unidad entre distintas culturas y religiones.

Los representantes del movimiento se encuentran reunidos en asamblea general en Rocca di Papa, donde reflexionan sobre su labor y desafíos actuales.

Durante el encuentro, el papa también instó a reforzar la transparencia dentro de la organización y fomentar la participación activa de todos sus integrantes.

Antes de iniciar la audiencia, León XIV incluso bromeó por su retraso: “Espero que hayáis traído un almuerzo en la bolsa mientras esperabais”, dijo, agradeciendo la paciencia de los asistentes.


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