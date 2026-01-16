Propone Senador del PT prohibir celulares en escuelas

El senador Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), propuso prohibir el uso de dispositivos móviles en la educación básica, con el objetivo de fomentar una formación más humana, mejorar la convivencia escolar y reducir distracciones durante las clases.

Dicha iniciativa plantea que el exceso de tecnología en las aulas afecta la concentración de los estudiantes y debilita la interacción directa entre alumnos y docentes, elementos clave para el aprendizaje y el desarrollo social.

Querétaro se adelanta al resto del país

Por su parte, Querétaro se convirtió en la primera entidad del país en aplicar la prohibición del uso de celulares dentro del aula.

La medida fue impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González y ya es obligatoria en escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior.

Cuidar la salud emocional de los estudiantes

El mandatario estatal explicó que la decisión responde a la preocupación por los efectos psicológicos y sociales del uso excesivo del celular, en especial por la exposición constante a redes sociales.

“Es un tema muy preocupante que puede costar la vida de niños o generarles ansiedad y tristeza. Muchos jóvenes sufren al compararse con estándares irreales que ven en redes sociales”, advirtió Kuri González.

Comentarios