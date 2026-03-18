Propone Presidencia proteger a mariposa monarca dentro del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno impulsa un acuerdo con Estados Unidos y Canadá para proteger la ruta migratoria de la mariposa monarca, una de las especies más emblemáticas de América del Norte.

“Se mantiene un diálogo activo para fortalecer la protección del proceso migratorio de la mariposa monarca”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria advirtió que uno de los principales riesgos para la especie se encuentra fuera del país, particularmente en territorio estadounidense, donde la falta de alimento afecta su retorno hacia el norte.

“Uno de los desafíos más críticos ocurre en Estados Unidos, donde no encuentran alimento suficiente”, explicó.

La mariposa recorre más de 4 mil kilómetros cada año, por lo que su conservación depende de acciones coordinadas entre los tres países.

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Recuperación en México, pero con alertas

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, informó que la temporada 2025-2026 muestra señales positivas en los bosques mexicanos.

“La superficie ocupada alcanzó 2.93 hectáreas, un incremento del 64% respecto al ciclo anterior”, detalló.

Sin embargo, advirtió que persisten amenazas importantes, ya que se detectaron afectaciones en 2.55 hectáreas dentro de las zonas de hibernación.

“No podemos bajar la guardia, las amenazas climáticas y forestales siguen presentes”, subrayó.

El T-MEC como herramienta ambiental

El gobierno mexicano propuso integrar la protección de la mariposa dentro del T-MEC, con el objetivo de establecer compromisos concretos entre los tres países.

La estrategia busca, principalmente, reducir el uso de plaguicidas y glifosato en Estados Unidos, considerados como uno de los principales factores de riesgo para la especie.

“Buscamos que mediante la diplomacia comercial se reduzca el impacto de estos químicos en su ruta migratoria”, destacó.

Plan de acción 2025-2030

Como parte de la estrategia nacional, la Secretaría de Medio Ambiente presentó el Plan de Acción 2025-2030, enfocado en la conservación de la mariposa monarca.

El programa contempla seis ejes de trabajo que abordan el cambio climático, la protección del hábitat y la regulación del turismo en las zonas de hibernación.

Además, se mantiene un monitoreo constante con tecnología satelital en los 13 santuarios del país.

Por otra parte, la población de la mariposa monarca ha tenido variaciones drásticas en las últimas décadas: pasó de ocupar 18.19 hectáreas en 1996 a apenas 0.67 en 2013, uno de los niveles más críticos registrados.

Hoy, aunque hay señales de recuperación, especialistas coinciden en que la coordinación internacional será clave para garantizar su supervivencia.

“La conservación de la monarca es una prioridad de biodiversidad para América del Norte”, concluyó Sheinbaum.

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