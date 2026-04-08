Proponen penas de hasta 15 años por cohabitación forzada
A nivel federal, la cohabitación forzada de menores ya está penada, y con esta iniciativa se busca armonizar la legislación local
La diputada local de Morena, Berenice Martínez, presentó una iniciativa para tipificar la cohabitación forzada de menores de edad como un delito en el Código Penal del Estado, con penas de hasta 15 años de prisión.
¿Qué es la cohabitación forzada de menores?
Esta acción de cohabitación forzada consiste en obligar a niñas, niños o adolescentes a convivir con otra persona, en su mayoría mayores que ellos, de forma constante, equiparable al matrimonio, sin que la unión esté constituida legalmente.
Buscan proteger el bienestar y desarrollo de menores
La también vicecoordinadora de la bancada local indicó que, con esta iniciativa, se garantiza que los menores de edad no pasen por ese tipo de situaciones, tomando en cuenta su bienestar, desarrollo y dignidad.
Penas y agravantes contemplados en la iniciativa
“Las sanciones contempladas van de 8 a 15 años de prisión, además de multas económicas, con agravantes cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afro-mexicanas, reconociendo así las condiciones de vulnerabilidad histórica que enfrentan estos grupos”, dijo la diputada Berenice Martínez.
A nivel federal, la cohabitación forzada de menores ya está penada, y con esta iniciativa se busca armonizar la legislación local.
