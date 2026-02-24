Proponen prohibir uniones tempranas de menores de edad

La diputada vicecoordinadora de Morena, Berenice Martínez presentó una iniciativa para prohibir las uniones tempranas entre niños, niñas y adolescentes, tanto matrimonios como uniones libres.

Señala vacíos legales que vulneran derechos de menores

La iniciativa señala que actualmente hay vacíos legales que permiten que los menores puedan ser sometidos a estos esquemas informales que vulneran los derechos de este grupo.

“No basta con prohibir el matrimonio infantil en la ley; debemos atender también las prácticas que, sin ser legales, generan los mismos daños en la vida de niñas y adolescentes. “Éstas prácticas impactan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad, como comunidades indígenas, personas con discapacidad o en situación de marginación, por lo que incorpora un enfoque de igualdad sustantiva y acciones afirmativas”, dijo Berenice Martínez.

La propuesta también señala que estás uniones a temprana edad están relacionadas con el abandono escolar, embarazos adolescentes y violencia de género, por lo cual es indispensable proteger a los niños, niñas y adolescentes.

