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Nuevo León

Fuerza Civil vigila inmuebles tras operativos antihuachicol

El secretario de seguridad de NL aclaró que las investigaciones sobre la red de robo de combustible continúan bajo responsabilidad de instancias federales,

  • 15
  • Mayo
    2026

El titular de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que elementos de Fuerza Civil mantienen bajo resguardo diversos inmuebles relacionados con los recientes operativos federales contra el huachicol en la entidad.

Tras los cateos y aseguramientos anunciados por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el robo de combustible, el funcionario detalló que las acciones fueron encabezadas por corporaciones federales provenientes de la Ciudad de México.

Fuerza Civil participa en custodia de inmuebles asegurados

Escamilla Vargas explicó que la intervención de Fuerza Civil comenzó una vez concluidas las operaciones realizadas por las autoridades federales.

“La Fiscalía Federal, a través de FEDO, solicitó la custodia de algunos inmuebles y es donde Fuerza Civil está participando en este momento”, señaló.

El secretario aclaró que las investigaciones sobre la red de robo de combustible continúan bajo responsabilidad de instancias federales, quienes mantienen abiertas las indagatorias correspondientes.

“Fueron operaciones realizadas por autoridades de la Ciudad de México y quienes llevan a cabo las investigaciones correspondientes”, puntualizó.

Secretario evita profundizar sobre fraude con multas falsas

Durante la rueda de prensa, Escamilla Vargas también fue cuestionado sobre una modalidad de extorsión telefónica mediante mensajes con supuestas multas de tránsito enviadas a celulares.

Sin embargo, el funcionario únicamente se limitó a responder sobre la participación de Fuerza Civil en los operativos federales relacionados con el huachicol.


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