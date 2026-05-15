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Internacional

Zarpa crucero Ambition tras brote de gastroenteritis

Uno de los pasajeros, un hombre de 92 años, murió el lunes debido a una parada cardíaca mientras se desarrollaba el brote sanitario a bordo.

  • 15
  • Mayo
    2026

El crucero Ambition abandonó este viernes el puerto francés de Burdeos tras permanecer en cuarentena por un brote infeccioso que finalmente fue identificado como gastroenteritis viral.

La embarcación, operada por la compañía británica Ambassador Cruise Line, navega ahora rumbo a España y tiene prevista su llegada este sábado al puerto de A Coruña, en Galicia.

De acuerdo con autoridades portuarias francesas, el barco zarpó a las 06:45 horas locales luego de que fuera levantada la alerta sanitaria que mantenía restringido el desembarco de pasajeros.

Crucero permaneció aislado en Burdeos

El Ambition quedó bajo vigilancia sanitaria después de que decenas de pasajeros comenzaran a presentar problemas digestivos durante el trayecto por la costa francesa.

La situación se detectó cuando el barco navegaba cerca de Brest, en la región de Bretaña, tras haber iniciado su recorrido el pasado 6 de mayo desde las islas Shetland, al norte de Escocia.

El itinerario incluía escalas en Belfast, Liverpool y posteriormente varios puertos españoles.

Las autoridades francesas decidieron activar protocolos preventivos y enviaron un equipo médico en helicóptero antes de que el crucero atracara en Burdeos.

Autoridades descartaron relación con fallecimiento

Uno de los pasajeros, un hombre de 92 años, murió el lunes debido a una parada cardíaca mientras se desarrollaba el brote sanitario a bordo.

Sin embargo, las investigaciones médicas concluyeron posteriormente que el fallecimiento no estuvo relacionado con la gastroenteritis detectada entre otros pasajeros.

Los análisis realizados por las autoridades sanitarias confirmaron que la enfermedad correspondía a una gastroenteritis de origen viral y no a otro tipo de infección más grave.

Tras los resultados, se permitió el desembarco de pasajeros sin síntomas, mientras las personas afectadas continuaron aisladas dentro de la embarcación.

Crucero modificó su recorrido por España

Inicialmente, el Ambition tenía programadas escalas en Bilbao, Gijón y Ferrol antes de regresar a Liverpool.

No obstante, el puerto de Ferrol informó que esa parada fue cancelada tras los cambios derivados de la contingencia sanitaria y del retraso acumulado en Burdeos.

Las autoridades portuarias españolas confirmaron que el barco sí llegará este sábado a A Coruña y posteriormente continuará su recorrido hacia Gijón.

La salida del crucero también fue aplazada algunas horas debido al mal clima en el golfo de Vizcaya, medida tomada para garantizar mejores condiciones de navegación para pasajeros y tripulación.


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