Nuevo León

Catea oficinas de Quantium Desarrollos de Pedro Dávila

El cateo inició alrededor de las 13:00 horas y concluyó alrededor de las 18:00 horas, logrando el decomiso de equipo de cómputo

Las oficinas de la desarrolladora inmobiliaria Quantium Desarrollos, de empresario Pedro Dávila, fueron cateadas este viernes por elementos de Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en seguimiento a una indagatoria que tiene que ver con denuncia de suplantación de identidad y presunto fraude.

El cateo inició alrededor de las 13:00 horas y concluyó alrededor de las 18:00 horas, logrando el decomiso de equipo de cómputo, según una ficha de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

“(Son) actos de investigación consistentes en la búsqueda y aseguramiento de indicios que pudieran constituir evidencia en seguimiento a la carpeta de investigación integrada por el delito de suplantación de identidad.

“Resultado: positivo; Indicios: Equipo de cómputo, laptop's en distintas marcas, modelos y colores”, señala el parte policíaco.

La diligencia se llevó a cabo en las oficinas de “Desarrollo de Proyectos QD” que también fueron identificadas como por la autoridad ministerial como “Revolución y/o Quantium Desarrollos”

Estas se ubican en la calle Planificadores, número 2802, del penthouse de la Torre Cibeles, justo en la esquina con la calle Arquitecto Lisandro de la colonia, Empleados SFEO, del sur de Monterrrey.

El edificio no fue asegurado, según dijo la autoridad al término del procedimiento.

Durante el cateo, los elementos de la AEI mantuvieron  resguardada la zona mientras se inspeccionaba el interior del inmueble y recaba información que podría estar vinculada al caso.

Quantium Desarrollos ha estado en medio de la polémica por incumplir acuerdos pactados en ofertas de compra de departamentos.

Incluso ha habido casos como es el de Torre Akira, cuyos departamentos, para estas fechas, ya debería estar siendo entregadas a los clientes, pero en el lugar apenas hay un pozo, esto es en la zona Contry, del sur de Monterrey.

A esto se suman diversos reclamos de inversionistas que reclaman que pese a cubrir todos sus pagos, los departamentos no son puestos a su disposición.

El cateo de este viernes fue producto de una orden judicial que obtuvo la fiscalía para buscar información sobre la denuncia. No se informó quién presentó la denuncia ni caso específico.


