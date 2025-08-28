Relata calvario con Quantium Desarrollos en Torre Alaida

Sonia Moreno, una cliente de Quantium Desarrollos, ha vivido todo un predicamento tras pagarle $1.5 millones de pesos a la empresa por un condominio en la inexistente Torre Alaia.

Moreno detalló a El Horizonte su caso, luego de detectar que el desarrollo no avanza, por lo que solicitó el reembolso de su inversión, siendo que ella liquidó el departamento este mismo año.

Igual que Torres Akira, otro proyecto que se mantiene en el limbo es Alaia Cumbres, también de Quantium Desarrollos, y también tiene a varios clientes inconformes por el incumplimiento de entrega de inmuebles.

Y es que dicho desarrollo tiene al menos tres años sin avanzar; a los inversionistas se les mencionó que el proyecto cuenta con el 30% de construcción, a pesar de que la entrega estaba pactada para octubre de 2025.

Moreno explicó que, al hablar con la desarrolladora, le dijeron que en el contrato se estipula una prórroga de un año para entregar un reembolso en caso de no entrega; dicha fecha se cumple en abril de 2026.

Sin embargo, la afectada señaló que le mencionaron que tardarían más tiempo en darle un reembolso, supuestamente por cuestiones de trabajo atrasado para la desarrolladora.

“Me dijeron este que se me vencía en abril de 2026, es cuando supuestamente a ellos se les vence su prórroga y es donde me darían el dinero, mi dinero y con los intereses.

“Todavía parte de esa prórroga, ellos dicen que de forma inmediata no me lo entregarían porque traen mucho trabajo, entonces que mínimo se tardarían dos meses más porque traen mucho trabajo, está atrasado”, comentó Moreno.

La inversionista afectada indicó que el contrato también señalaba que el reembolso por no entrega del inmueble incluía un porcentaje de intereses por el tiempo que utilizaron su dinero.

Siendo que el departamento le costó más de $1.5 millones en 2021 y a precio actual el valor comercial ronda los $4 millones; es decir, que tuvo un incremento del 151.17% del costo, pero las opciones que Quantium le brinda para la devolución de la inversión no respetan el contrato ni el incremento del valor.

Moreno relató que, para que le devuelvan el dinero pronto, está la opción de penalizarla con un 6% equivalente a $93,404.16 pesos y otra del 15%, que representa una retención de $233,510.4 pesos sobre el precio considerado en 2021 sin validar el avalúo actual.

“En aquel entonces estaba en $1 millón 556,736 pesos, ese fue el costo de esa fecha del 2021. El avalúo que me hicieron, que pagué porque me lo hicieran, me sale que el valor comercial es de $3 millones 910,000 pesos, ese es el valor comercial.

“Me cobrarían una penalización del 6% de este del capital que di y aparte no me darían los intereses que, por ley, o sea, en el contrato está estipulado; ya no digo del avalúo que ni siquiera tomaron en cuenta, y eso sería siempre y cuando aceptara que me lo regresaran en 15 pagos. La segunda opción que ellos me dan es que cobrarse el 15% como penalización y entonces me lo darían en un solo pago, pero igual sin intereses ni nada”, detalló Moreno.

Asimismo, agregó que la respuesta de la desarrolladora supuestamente se condiciona a la venta de los demás departamentos, ya que de manera clara le comentaron que no cuentan con el dinero para reembolsar su inversión.

Dicha acción la afectada consideró que es una forma de evitar que se exponga el fraude inmobiliario por parte de Quantium.

“Con la aclaración de que, como no tienen dinero, así me lo ponen en la propuesta; como no cuentan con dinero, pues entonces sería a como se fueran vendiendo las propiedades, o sea, de tal manera. Yo pienso que esa es una forma de presionarte como para que ya no lo expongas”, añadió Moreno.

