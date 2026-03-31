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Nuevo León

Recupera Quantium obra de Torre Alejandría con licencia de 5 años

La obtención de este documento jurídico era el requisito indispensable que esperaba la institución bancaria para liberar el crédito

  • 31
  • Marzo
    2026

Quantium Desarrollos anunció este martes la obtención de la renovación del permiso de construcción para la Torre Alejandría por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Monterrey (SEDUSO).

El anuncio fue realizado por Pedro Dávila, directivo de la desarrolladora, quien calificó el hecho como un "super logro" derivado del esfuerzo conjunto entre la empresa y las autoridades municipales para dar continuidad a proyectos de alto impacto en la ciudad.

A diferencia de las licencias anteriores que contaban con una vigencia de apenas 3 años, revelaron que la nueva autorización de Torre Alejandría tendrá una validez de 5 años.

“Con esto nos vamos a asegurar de que el proyecto, con una sola licencia, llegue a su término final. Estamos contentísimos; vienen muchas cosas buenas”, expresó Dávila al salir de las oficinas municipales.

Reactivación de obra y crédito puente

La obtención de este documento jurídico era el requisito indispensable que esperaba la institución bancaria para liberar el crédito.

Con la licencia en mano, Quantium Desarrollos informó que iniciará la próxima semana la renegociación de la extensión del financiamiento para retomar los trabajos físicos en el sitio de la obra de manera inmediata.

“Vamos a terminar de renegociar el crédito bancario que ya teníamos, solo en la extensión. El banco estaba esperando esta gran noticia y esta licencia. Y esperamos en las próximas semanas reiniciar los trabajos físicamente en la Torre”, indicó Dávila.

Comunicación con clientes e inversionistas

La empresa informó que en las próximas semanas se enviarán comunicados oficiales a clientes e inversionistas.

“Estaremos mandando comunicados a todos nuestros clientes, inversionistas de cómo regresar a la oficina, ver su fecha de contrato, ver las nuevas fechas de la obra, y estaremos comunicando a través de los medios oficiales sobre esta gran noticia”, puntualizó el directivo.


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