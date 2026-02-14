Podcast
Nuevo León

DIF Nuevo León lleva San Valentín a adultos mayores

Con estas acciones, el Estado reafirma su compromiso de ofrecer una vida digna a las personas mayores, garantizando que esta etapa de la vida sea celebrada

  • 14
  • Febrero
    2026

En un ambiente de fiesta, música y sana convivencia, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor celebró el Día del Amor y la Amistad en las instalaciones del Centro de Atención Integral "Profesor Juan Meza Rodríguez". El evento reunió a 600 adultos mayores que disfrutaron de una jornada dedicada a fortalecer sus lazos sociales y bienestar emocional.

La celebración estuvo encabezada por Gloria Bazán Villarreal, Directora General del Sistema DIF Nuevo León, acompañada por el Procurador de la Defensa del Adulto Mayor, Cristian Bocanegra, y la Subprocuradora Sandra Villarreal.

Un programa lleno de talento y ritmo

La jornada cultural inició con la emotiva participación del coro “Voces de Oro”, integrado por miembros del Programa Adulto Mayor, quienes deleitaron a la audiencia con sus interpretaciones. Posteriormente, el humor y la energía se hicieron presentes con el show de las “Señoritas Treviño”.

El momento cumbre de la tarde llegó con la música de “Horlando Díaz y su fara fara”, quien puso a bailar a los asistentes, transformando el centro en una gran pista de baile donde reinó el respeto y la inclusión.

20260214_01_difnl_amoryamistad_adultosmayores_01.png

“Estos espacios son fundamentales para que nuestros adultos mayores se sientan valorados, acompañados y plenamente integrados a la sociedad”, destacaron las autoridades durante el evento.

Alianza por el bienestar

El festejo, que concluyó con una comida de convivencia, fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno y la iniciativa privada. Las autoridades extendieron un agradecimiento especial a los patrocinadores que hicieron realidad esta convivencia:

20260214_01_difnl_amoryamistad_adultosmayores_05.png

  • Jamaicool

  • Horlando Díaz y su fara fara

  • Los Inconfundibles Churros Toño

  • Producciones Morton

Detalles del Evento

