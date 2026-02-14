DIF Nuevo León lleva San Valentín a adultos mayores
Con estas acciones, el Estado reafirma su compromiso de ofrecer una vida digna a las personas mayores, garantizando que esta etapa de la vida sea celebrada
En un ambiente de fiesta, música y sana convivencia, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor celebró el Día del Amor y la Amistad en las instalaciones del Centro de Atención Integral "Profesor Juan Meza Rodríguez". El evento reunió a 600 adultos mayores que disfrutaron de una jornada dedicada a fortalecer sus lazos sociales y bienestar emocional.
La celebración estuvo encabezada por Gloria Bazán Villarreal, Directora General del Sistema DIF Nuevo León, acompañada por el Procurador de la Defensa del Adulto Mayor, Cristian Bocanegra, y la Subprocuradora Sandra Villarreal.
Un programa lleno de talento y ritmo
La jornada cultural inició con la emotiva participación del coro “Voces de Oro”, integrado por miembros del Programa Adulto Mayor, quienes deleitaron a la audiencia con sus interpretaciones. Posteriormente, el humor y la energía se hicieron presentes con el show de las “Señoritas Treviño”.
El momento cumbre de la tarde llegó con la música de “Horlando Díaz y su fara fara”, quien puso a bailar a los asistentes, transformando el centro en una gran pista de baile donde reinó el respeto y la inclusión.
“Estos espacios son fundamentales para que nuestros adultos mayores se sientan valorados, acompañados y plenamente integrados a la sociedad”, destacaron las autoridades durante el evento.
Alianza por el bienestar
El festejo, que concluyó con una comida de convivencia, fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno y la iniciativa privada. Las autoridades extendieron un agradecimiento especial a los patrocinadores que hicieron realidad esta convivencia:
Jamaicool
Horlando Díaz y su fara fara
Los Inconfundibles Churros Toño
Producciones Morton
Detalles del Evento
Con estas acciones, el Estado reafirma su compromiso de ofrecer una vida digna a las personas mayores, garantizando que esta etapa de la vida sea celebrada con alegría y plenitud.
