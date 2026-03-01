Podcast
Nuevo León

Santa Catarina reconocerá trayectoria y liderazgo de mujeres

  • 01
  • Marzo
    2026

El municipio de Santa Catarina, encabezado por el alcalde Jesús Nava Rivera, anunció una agenda de actividades para reconocer a las mujeres, promover sus derechos y destacar su papel en la sociedad.

Reconocerán a mujeres destacadas de Santa Catarina

El municipio otorgará reconocimientos a mujeres que han sobresalido en ámbitos clave como la educación, comunidad, salud, deporte y sector social, visibilizando su impacto en la vida pública del municipio.

“Hemos preparado una serie de eventos para conmemorar a la mujer, reconocer su esfuerzo diario y reafirmar nuestro compromiso con la igualdad, el respeto y la defensa de sus derechos. Con esto visibilizamos la importancia de las mujeres en la vida pública y social del municipio”.

Así lo indicó el alcalde Jesús Nava Rivera, al presentar el programa de actividades.

Agenda de actividades durante la primera semana de marzo

La administración municipal de Santa Catarina detalló una serie de eventos que se desarrollarán durante la primera semana de marzo para promover la participación, reconocimiento y reflexión sobre los derechos de las mujeres.

Muestras de defensa personal y reconocimiento a mujeres

El miércoles 4 de marzo se realizará una muestra de técnicas de defensa personal con exhibiciones de lucha, box y karate, enfocada en el empoderamiento y la seguridad.

El viernes 6 de marzo se llevará a cabo la ceremonia oficial de entrega de reconocimientos a mujeres destacadas de Santa Catarina.

Caminata Violeta y actividades por la igualdad

El sábado 7 de marzo habrá un desayuno en honor a delegadas municipales y emprendedoras, acompañado de una conferencia sobre los derechos de la mujer.

El domingo 8 de marzo se realizará la jornada central con la “Caminata Violeta” y el rally de integración “Por nuestra lucha”, actividades que buscan visibilizar la búsqueda de la igualdad plena.

El lunes 9 de marzo se llevará a cabo la segunda muestra de defensa personal en el Parque Industrial Kalos, reforzando el mensaje de participación activa y fortaleza.

Municipio impulsa espacios de unidad y reflexión

Con este programa, el municipio informó que reafirma su compromiso con las mujeres en todos los sectores, promoviendo espacios de unidad y reflexión sobre los retos actuales en materia de género.


