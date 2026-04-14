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Nuevo León

FGR reporta resultados en marzo en Nuevo León

Con estas acciones, la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal

  • 14
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado, durante el mes de marzo obtuvo un total de 68 personas sentenciadas en procedimiento abreviado y 14 personas en juicio oral.

Avances en procesos y judicialización

Así mismo en ese mismo periodo de tiempos, obtuvo vinculación a proceso de 84 imputados en 64 asuntos por diversos delitos federales, logró la judicialización de 81 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

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Cumplimiento de mandamientos ministeriales

Se recibieron 476 mandamientos ministeriales, se dio cumplimiento a 469 de estos y por cuanto hace al abatimiento de los mandamientos judiciales, se cumplieron 17 órdenes de aprehensión.

Se realizó un cateo, nueve operativos, en donde se logró el aseguramiento de 375 kilos de marihuana, 13 mil litros de hidrocarburo, dos armas largas, tres armas cortas, 500 cartuchos, siete cargadores, cuatro partes para armas de fuego y 22 placas balísticas, tres vehículos, un inmueble y hubo tres detenidos.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal.

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