Realiza Guardia Nacional operativo en la colonia San Bernabé

Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en la colonia San Bernabé en Monterrey.

La movilización de las autoridades se registra la mañana de este viernes en la calle Ajedrez y Prolongación Aztlán en la colonia San Bernabé VIII Sector.

Patrullas de la Guardia Nacional resguardan la zona en espera de las diligencias correspondientes.

Trasciende el hallazgo de restos humanos en el lugar, pero hasta el momento esto no ha sido confirmado por las autoridades.





