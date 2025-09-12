Cerrar X
EH_MARCA_DE_AGUA_e0fc2de33b
Nuevo León

Realiza Guardia Nacional operativo en la colonia San Bernabé

Patrullas de la Guardia Nacional resguardan la escena a espera de la llegada de personal de servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes

  • 12
  • Septiembre
    2025

Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en la colonia San Bernabé en Monterrey.

La movilización de las autoridades se registra la mañana de este viernes en la calle Ajedrez y Prolongación Aztlán en la colonia San Bernabé VIII Sector.

Patrullas de la Guardia Nacional resguardan la zona en espera de las diligencias correspondientes.

Trasciende el hallazgo de restos humanos en el lugar, pero hasta el momento esto no ha sido confirmado por las autoridades.

EH MARCA DE AGUA (1).jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

61afcf3d_8edf_4692_bd21_da38e7356525_d4ef910bc9
Fallece hombre de 24 años electrocutado en Monterrey
istockphoto_2210432919_612x612_c01c8024ec
Mexicano muere a manos de ICE en Chicago: SRE
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_ef7edd1f95
Confirman autoridades el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
Whats_App_Image_2025_09_13_at_2_39_41_PM_d6261beff1
Muerte de menor en Reynosa, no quedará impune: Fiscalía 
Whats_App_Image_2025_09_13_at_2_29_41_PM_1_7deace30fe
Afirman que no habrá puente escolar en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_30_37_PM_1_7a7ceb21eb
Anuncia Samuel subsidio extra para tener casas en $665,000 pesos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
publicidad
×