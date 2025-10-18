Recolectan 10 toneladas de ayuda en centros de acopio
La secretaria Martha Herrera agradeció el apoyo brindado por los ciudadanos para recaudar estos víveres en beneficio a los afectados por las intensas lluvias
La Secretaría de Igualdad e Inclusión recolectó 10 toneladas de ayuda humanitaria a través de los puntos de acopio instalados en Centros Comunitarios.
La titular de la dependencia agradeció el apoyo de la ciudadanía para ayudar a las personas de las zonas afectadas tras las inundaciones registradas en cinco entidades del país.
Entre los productos que se pueden donar se encuentran:
• Lata de sardina de 425 gramos
• Lata de atún en aceite o agua de 140 gramos
• Lata de ensalada de verduras de 220 gramos
• Lata de fruta en almíbar de 800 gramos
• Latas de frijoles enteros o refritos de 400 gramos
• Paquete de tenedores desechables (25 piezas)
• Gel antibacterial de 300 mililitros
• Papel higiénico
• Toallas sanitarias
• Shampoo
• Desodorante para mujer y hombre
• Pasta de dientes y cepillo dental
• Agua embotellada
Los donativos se reciben en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, en los Centros Comunitarios de la dependencia, así como en la Torre Administrativa, Pabellón Ciudadano y el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey.
El banderazo de salida de las primeras cuatro toneladas de ayuda fue encabezada por la secretaria Herrera, en compañía de la encargada administrativa y de vinculación institucional de Zihuakali; Dulce Alejandre Mora, subsecretaria de Protección Social y Oportunidades, y Ricardo Hernández, representante de la comunidad de Chahuatlán, Veracruz en Nuevo León.
