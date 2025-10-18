Cerrar X
Nuevo León

Recolectan 10 toneladas de ayuda en centros de acopio

La secretaria Martha Herrera agradeció el apoyo brindado por los ciudadanos para recaudar estos víveres en beneficio a los afectados por las intensas lluvias

  • 18
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Igualdad e Inclusión recolectó 10 toneladas de ayuda humanitaria a través de los puntos de acopio instalados en Centros Comunitarios. 

La titular de la dependencia agradeció el apoyo de la ciudadanía para ayudar a las personas de las zonas afectadas tras las inundaciones registradas en cinco entidades del país.

Entre los productos que se pueden donar se encuentran:
 
•⁠  ⁠Lata de sardina de 425 gramos
•⁠  ⁠Lata de atún en aceite o agua de 140 gramos
•⁠  ⁠Lata de ensalada de verduras de 220 gramos
•⁠  Lata de fruta en almíbar de 800 gramos
•⁠  ⁠Latas de frijoles enteros o refritos de 400 gramos
•⁠  ⁠Paquete de tenedores desechables (25 piezas)
•⁠  ⁠Gel antibacterial de 300 mililitros
•⁠  ⁠Papel higiénico
•⁠  ⁠Toallas sanitarias
•⁠  ⁠Shampoo
•⁠  ⁠Desodorante para mujer y hombre
•⁠  ⁠Pasta de dientes y cepillo dental
•⁠  ⁠Agua embotellada

Los donativos se reciben  en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, en los Centros Comunitarios de la dependencia, así como en la Torre Administrativa, Pabellón Ciudadano y el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey.

El banderazo de salida de las primeras cuatro toneladas de ayuda fue encabezada por la secretaria Herrera, en compañía de la encargada administrativa y de vinculación institucional de Zihuakali; Dulce Alejandre Mora, subsecretaria de Protección Social y Oportunidades, y Ricardo Hernández, representante de la comunidad de Chahuatlán, Veracruz en Nuevo León.


