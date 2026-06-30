Recolectan regios ayuda para damnificados en Venezuela

Con todo lo recaudado este centro alcanzó la capacidad máxima del transporte conseguido para trasladar los víveres al país hermano.

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Movidos por la empatía y un fuerte sentido de solidaridad, venezolanos radicados en Nuevo León y cientos de regios llenaron los centros de acopio para los damnificados por los terremotos en Venezuela.

Como muestra una vivienda de Contry la Silla, en Guadalupe, que logró recaudar al menos seis toneladas de ayuda.

Sus residentes son una familia originaria del hoy afectado país pero que radica en la entidad desde hace 13 años.

Tras lanzar un llamado la semana pasada luego de que los sismos azotaran su patria el apoyo llegó a manos llenas.

“Dentro de tanto dolor que sentimos por lo que pasó, aquí todos estamos emocionados porque la respuesta ha sido magnifica, no tenemos palabras, ha sido hermoso. “Agradecemos a esta comunidad, a toda la gente regia, a otros mexicanos, y a todos los venezolanos que se han sumado”, compartió Teresa Sánchez.

Pero la ayuda no solo se manifestó con miles de víveres, sino también con la muy necesaria mano de obra para organizar y empaquetar lo recaudado.

“Hemos conocido a gente de todo el mundo que vienen para ser voluntarios, ha sido un gran movimiento que no nos esperábamos que fuera tan grande”, relató, “ha sido una gran emoción que genera muchos sentimientos encontrados por quisiéramos estar allá, pero sabemos que lo que hacemos aquí es de aporte”.

Don Ángel es una de las personas que llegaron para empaquetar los víveres, y su mayor deseo, cuenta, es que su granito de arena sume para que las víctimas del desastre puedan levantarse.

“Ojalá todo se pueda solucionar pronto, con la mano de Dios, con la ayuda internacional, vamos a unificarnos y apoyar para salvar vida y que ninguna persona allá se sienta sola”, dijo.

Con toda la ayuda recaudada este centro alcanzó la capacidad máxima del transporte conseguido para trasladar los víveres al país hermano.

Así, momentáneamente suspendieron las acciones de recepción hasta enlazar una nueva ruta envío.

Con la expectativa de pronto reabrir el acopio, pidieron a la comunidad regia monitorear próximos llamados de apoyo en la página de Facebook: Manos que Ayudan por Venezuela.