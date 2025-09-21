Cerrar X
Nuevo León

Recolectan 24 toneladas de basura en el Río Santa Catarina

Realiza voluntariado estatal 'Leones en Acción' jornada de limpieza con apoyo de estudiantes de la UDEM y personal de la Secretaría de Salud

  • 21
  • Septiembre
    2025

El Río Santa Catarina se sigue “poniendo nuevo” gracias a la participación de voluntarios en Nuevo León.

Durante las primeras nueve semanas del programa estatal de voluntariado Leones en Acción, organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana, se han recolectado más de 24.3 toneladas de residuos.

En la jornada sabatina más reciente, en la que participaron estudiantes de la UDEM, se lograron retirar más de 2 toneladas de desechos y 300 kilos de llantas, sumando 575 horas de voluntariado.

La actividad contó también con la colaboración de personal de la Secretaría de Salud, Limpia León, la Secretaría del Medio Ambiente y Simeprode.

20250920_085148.jpg

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, reconoció la labor de médicos, enfermeras y personal administrativo que se sumaron al esfuerzo:

“La salud ambiental es fundamental para la salud de nuestro Estado; trabajamos juntos para que todas y todos podamos disfrutar de la naturaleza y tener un pulmón dentro de Monterrey”.

20250920_082637.jpg

Por su parte, Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana y coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, agradeció a los voluntarios su entrega:

“Gracias por donar lo más valioso, el tiempo, pero sobre todo por sembrar conciencia. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todas y todos, y hoy ustedes están poniendo nuevo a Nuevo León”.


