Nuevo León

Recolectan más de 60 toneladas de residuos de Río Santa Catarina

El secretario de Participación Ciudadana agradeció a todas las personas involucradas durante las más de 20 jornadas ininterrumpidas

  28
  Diciembre
    2025

La Secretaría de Participación Ciudadana reveló que 59.5 toneladas de residuos y 812 llantas fueron retiradas del Río Santa Catarina durante las 23 semanas de voluntariado de "Leones en Acción".

Afirmaron que más de 800 kilos fueron recolectados este sábado durante la última jornada de este 2025, en la que se contó con la participación de elementos de Fuerza Civil, Protección Civil del Estado y Limpia León.

Por su parte, el titular Daniel Acosta agradeció, tanto a los voluntarios como al personal de las dependencias, su colaboración en dichas acciones.

“Hay muchas maneras de cerrar bien el Año, y el voluntariado es sin duda una de ellas”, expresó Acosta.

Además, resaltó la presencia de los partícipes durante la última jornada de este año.

“Gracias a todas y todos quienes han formado parte de esto y que hoy, en la última jornada del 2025, levantaron la mano para cuidar lo que es de todas y todos”, agregó.

 

 


