FIFA reconoce a Sheinbaum por éxito del Mundial FIFA™

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció públicamente a México por su participación en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a autoridades de los distintos niveles de gobierno, por el trabajo realizado durante el desarrollo del torneo.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente del máximo organismo del futbol mundial destacó la hospitalidad mostrada por el país anfitrión y aseguró que la experiencia para selecciones, aficionados y visitantes ha sido positiva desde el inicio de la competencia.

“Quisiera agradecer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, todo su gobierno, la administración, todos los gobernadores, alcaldes, toda la gente de México que nos hace vivir en su casa este Mundial tan espectacular”, expresó.

FIFA presume un Mundial de récords

Infantino aseguró que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está superando expectativas dentro y fuera de las canchas, al registrar cifras históricas en distintos indicadores relacionados con asistencia, audiencia e impacto global.

El dirigente aprovechó su mensaje para reconocer también el trabajo de los medios de comunicación que han dado cobertura al torneo y han llevado las emociones de la competencia a millones de hogares alrededor del mundo.

“En términos generales esta Copa Mundial está batiendo récords, por ese motivo estamos muy contentos y antes del arranque quisiera dar las gracias a muchas personas. Primero a los medios, por narrar, por llevar a los hogares toda la emoción del juego en todos los rincones del mundo”, señaló.

Defiende la presencia de Irán

Durante la conferencia también surgieron cuestionamientos sobre la participación de la selección de Irán, uno de los equipos que ha enfrentado dificultades derivadas del contexto geopolítico y de las tensiones existentes con Estados Unidos.

Ante ello, Infantino defendió la presencia del combinado asiático en el torneo y aseguró que la FIFA trabajó para garantizar que pudiera competir en igualdad de condiciones.

“No sé quién más podría haber garantizado que, en estas circunstancias que escapan a nuestro control, Irán pudiera estar aquí. Es algo muy positivo”, afirmó.

El dirigente consideró que uno de los principales valores del futbol es su capacidad para reunir a personas de distintas culturas, ideologías y realidades, incluso en momentos de tensión internacional.

Te puede interesar: Irán amenaza con retirarse de partidos del Mundial FIFA™

Además, sostuvo que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debe ser un espacio donde los jugadores y aficionados puedan enfocarse en el deporte, dejando momentáneamente de lado los conflictos que ocurren fuera de los estadios.

“Me alegra que, al menos por un momento, puedan dejar de lado la realidad que les toca vivir y concentrarse en el fútbol, en el partido y en esta Copa del Mundo”, concluyó.

Comentarios