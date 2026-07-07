El actual mandatario afirmó que no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante y sostuvo que 'Abelardo no ganó las elecciones'

Inicio / Internacional / De la Espriella acusa a Petro de orquestar un 'golpe de Estado'

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó este martes a Gustavo Petro de orquestar "un golpe de Estado".

Mediante un mensaje en redes sociales, el mandatario electo afirmó que su contrincante Iván Cepeda fue derrotado en la segunda vuelta, por lo que inició con el "plan B para quedarse a como diera lugar en el poder".

Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia.



Mi deber es… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

De la Espriella también pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante del proceso de transición del poder que él deberá asumir el próximo 7 de agosto.

De la Espriella afirmó que su equipo suspenderá contactos con Gobierno

Ordenó este martes a su equipo de transición suspender los contactos con el Gobierno saliente para el traspaso del poder, aunque indicó que hay que cumplir el mandato legal del "empalme"

Petro en un extenso mensaje publicado, que no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante y sostuvo que "Abelardo no ganó las elecciones".

El futuro mandatario también envió un mensaje al senador Cepeda, que se declaró en desobediencia pacífica a su Administración por la condición de ciudadano de Estados Unidos que tiene De la Espriella.