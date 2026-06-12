Reconocen a municipios por gestión de residuos de Red Ambiental

En el marco de la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente (TECMA 2026), celebrada en las instalaciones de IFEMA Madrid del 9 al 11 de junio, siete municipios de la República Mexicana fueron galardonados internacionalmente con los prestigiosos Premios Escobas de Plata, Oro y Platino 2026, entre ellos dos de Nuevo León.

Las distinciones, entregadas por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), reconocen formalmente la excelencia en la recolección de desechos, la limpieza urbana, la recuperación integral de los espacios públicos y la sostenibilidad.

Los mejores de México

Los ayuntamientos premiados fueron Benito Juárez (Quintana Roo), Campeche (Campeche), Mérida (Yucatán), San Luis Potosí (San Luis Potosí), San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García (Nuevo León), y Victoria de Durango (Durango).

En todas estas localidades geográficas, la empresa mexicana Red Ambiental opera activamente como el aliado estratégico clave detrás de los servicios públicos de recolección que hicieron posibles estos importantes reconocimientos en el continente europeo.

Cada una de las ciudades fue distinguida por desarrollar proyectos de vanguardia adaptados a sus realidades. Benito Juárez destacó por su modernización en la gestión de residuos, mientras que Campeche y Mérida fueron reconocidos por sus planes de remediación ambiental.

Regios distinguidos

San Luis Potosí brilló con su iniciativa de ecología táctica "San Luis Amable en acción". Por su parte, San Nicolás de los Garza implementó una estrategia integral de limpieza, San Pedro Garza García apostó por el aprovechamiento de materiales, y Victoria de Durango avanzó hacia su gran meta de sostenibilidad urbana.

Aunque las problemáticas particulares varían, las iniciativas comparten una visión común: evolucionar hacia una gestión moderna. Esto implica ir más allá del simple retiro de basura de las calles, incorporando tecnología, trazabilidad, estricto cumplimiento normativo, valorización de subproductos y una activa participación de la ciudadanía.

Para Red Ambiental, compañía fundada por Horacio Guerra Marroquín, presidente del Consejo de Administración, estos galardones validan el esfuerzo diario de operadores, recolectores y personal técnico, consolidando con orgullo su lema institucional: “Somos mucho más que los de la basura”.

El éxito alcanzado en Madrid demuestra fehacientemente la importancia de las alianzas estratégicas entre gobiernos locales y el sector privado para optimizar los servicios públicos, responder de manera eficiente a los desafíos ecológicos contemporáneos y elevar la calidad de vida de todos los habitantes.

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