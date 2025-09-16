Cerrar X
Nuevo León

Recorre desfile calles sampetrinas para conmemorar Independencia

En el desfile conmemorativo del 215 aniversario de la Independencia participaron alrededor de 3 mil integrantes de 38 contingentes

El municipio de San Pedro Garza García celebró el 215 aniversario de la Independencia de México con un desfile cívico en la plaza principal del municipio. 

El evento fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, en representación del alcalde Mauricio Fernández Garza al cual asistieron más de 5,000 personas.

El desfile se hizo a lo largo de la avenida Vasconcelos y las calles del Casco Urbano y participaron alrededor de 3 mil integrantes de 38 contingentes.

Entre los participantes estuvieron corporaciones de auxilio y seguridad como la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Protección Civil 911, el Patronato de Bomberos y la Cruz Roja, así como agrupaciones cívicas, el Pentathlón y diversas instituciones educativas públicas y privadas, que presentaron escoltas, bandas de guerra y grupos de folclore.

Al desfile también asistieron secretarios y funcionarios municipales, quienes acompañaron a estudiantes, maestros y familias en una jornada que combinó civismo y celebración comunitaria.

 


